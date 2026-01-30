Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/01) - Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/01).
Στη Γαλλία και τη Λιόν «δοκιμάζεται» το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Νωρίτερα, το μεσημέρι θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις για τα play offs σε Champions League και Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στην πρώτη διοργάνωση, στις 13:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD και το MEGA News και μία ώρα αργότερα, στις 14:00 ακολουθούν οι κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:00
|
Mega News, COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κλήρωση Playoffs
|
Champions League
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κλήρωση Playoffs
|
UEFA Europa League
|
14:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Διοργάνωση 2026
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
19:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
19:30
|
Novasports 2HD
|
Μαγδεβούργο – Ανόβερο
|
Bundesliga 2 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Αλ Κολόοντ - Αλ Νασρ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
20:30
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Eκπομπή
|
20:30
|
Novasports 4HD
|
Μονακό - Βίρτους Μπολόνια
|
Euroleague
|
20:55
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA Action 2025-26 Ε3515
|
Μπάσκετ
|
21:00
|
Novasports Start
|
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 6HD
|
Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Λας Πάλμας
|
Ποδόσφαιρο
|
21:30
|
Novasports 5HD
|
Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Κολωνία – Βόλφσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
21:45
|
Novasports Prime
|
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
|
Euroleague
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Λάτσιο – Τζένοα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Εσπανιόλ – Αλαβές
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:45
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Eκπομπή
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντιτρόιτ Πίστονς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια