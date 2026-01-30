Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/01) - Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 10:24
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/01) - Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/01).

Στη Γαλλία και τη Λιόν «δοκιμάζεται» το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, το μεσημέρι θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις για τα play offs σε Champions League και Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στην πρώτη διοργάνωση, στις 13:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD και το MEGA News και μία ώρα αργότερα, στις 14:00 ακολουθούν οι κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

Mega News, COSMOTE SPORT 1 HD

Κλήρωση Playoffs

Champions League

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κλήρωση Playoffs

UEFA Europa League

14:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Διοργάνωση 2026

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων

Volley League Ανδρών 2025-26

19:30

Novasports 2HD

Μαγδεβούργο – Ανόβερο

Bundesliga 2 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Κολόοντ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Eκπομπή

20:30

Novasports 4HD

Μονακό - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3515

Μπάσκετ

21:00

Novasports Start

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι

Euroleague

21:30

Novasports 6HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Λας Πάλμας

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 5HD

Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Κολωνία – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Α1 Γυναικών Volley League

21:45

Novasports Prime

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR

Euroleague

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Λάτσιο – Τζένοα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Εσπανιόλ – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:45

Novasports Prime

Playmakers

Eκπομπή

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντιτρόιτ Πίστονς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»
4 λεπτά πριν Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»
CHAMPIONS LEAGUE
LIVE CHAT η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League
9 λεπτά πριν LIVE CHAT η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League
BASKET LEAGUE
Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
17 λεπτά πριν Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
20 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved