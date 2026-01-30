Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/01) - Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

Οnsports Τeam

Στη Γαλλία και τη Λιόν «δοκιμάζεται» το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, το μεσημέρι θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις για τα play offs σε Champions League και Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στην πρώτη διοργάνωση, στις 13:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD και το MEGA News και μία ώρα αργότερα, στις 14:00 ακολουθούν οι κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: