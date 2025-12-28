Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12) - Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη

Eurokinissi Sports

Με δύο παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στην GBL, αφού στις 13:00 η Καρδίτσα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και στις 16:00 το Περιστέρι θα παίξει με τον Προμηθέα, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League και τη Seria A, όπου ξεχωρίζει το ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ, στις 18:30 με μετάδοση από το Novasports Premier League και το παιχνίδι της Αταλάντα με την Ίντερ στις 21:45 και τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: