Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12) - Με Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός και Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 10:05
STORIES

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή (12/12) θα διεξαχθούν τα ματς που… υπολείπονται για την 15η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζει η «δοκιμασία» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και το μεγάλο σέρβικο ντέρμπι.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 21:30 και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai
  • 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – ΟΦΗ Volley League Ανδρών 2025-26
  • 18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
  • 19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26
  • 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3508 Μπάσκετ
  • 21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague
  • 21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
  • 21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας Euroleague
  • 21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga 2025/26
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων - ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»
Τώρα Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αβδάλας: «Ήθελα απλά να κερδίσουμε»
2 λεπτά πριν Αβδάλας: «Ήθελα απλά να κερδίσουμε»
BET
Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από Πάμε Στοίχημα
2 λεπτά πριν Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δε μαθαίνει από τα λάθη του και κάνει τη ζωή του δύσκολη
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Δε μαθαίνει από τα λάθη του και κάνει τη ζωή του δύσκολη
Όλες οι ειδήσεις
