Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12) - Με Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός και Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή (12/12) θα διεξαχθούν τα ματς που… υπολείπονται για την 15η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζει η «δοκιμασία» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και το μεγάλο σέρβικο ντέρμπι.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 21:30 και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: