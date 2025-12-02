Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/12) - Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας και τη δράση στην Ευρώπη
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 09:02
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/12) - Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/12).

Στη δράση επιστρέφει και πάλι το Κύπελλο Ελλάδας και το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει μία αναμέτρηση, αυτή του Βόλου με το Αιγάλεω. Σέντρα στις 19:00 και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Το ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την εμβόλιμη αγωνιστική της LaLiga ξεχωρίζει από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League με εμβόλιμη αγωνιστική και μετάδοση των αγώνων από τα κανάλια της Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie 2025/26
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League 2026
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
  • 21:30 Novasports Prime Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26
  • 21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League 2025/26
  • 21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή
  • 21:30 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League 2025/26
  • 22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia 2025/26
  • 22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας 2025-26
  • 22:00 Novasports 2HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia 2025/26
  • 22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League 2025/26
  • 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Νιου Γιορκ Νικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



