Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 09:05
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (24/11).

Τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 11η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν από το μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΛ Novibet θα παίξει με τον ΟΦΗ και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς - Ιωνικός Ν.Φ. Greek Handball Premier
  • 17:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός
  • 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26
  • 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League
  • 19:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή
  • 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ
  • 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26
  • 20:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 12η αγωνιστική
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή
  • 21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο
  • 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League 2025/26
  • 22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26
  • 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Μπάσκετ
  • 04:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Μάχη για play offs στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα
26 λεπτά πριν Super League: Μάχη για play offs στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα
EUROLEAGUE
Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»
30 λεπτά πριν Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ
43 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved