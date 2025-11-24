Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (24/11).

Τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 11η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν από το μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΛ Novibet θα παίξει με τον ΟΦΗ και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: