Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 08:47
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (24/11).

Με το «διπλό» από τις Σέρρες έφυγε ο Παναθηναϊκός με «Μπαλάρα και 3άρα» κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό, παρά τις πάρα πολλές απουσίες των «πράσινων». Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του «τριφυλλιού» με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Από εκεί και πέρα, «Ο Ζίνι είναι εδώ» για την ΑΕΚ και μαζί με τον Μάνταλο προκάλεσαν την έκρηξη της Ένωσης στο ντέρμπι με τον Άρη με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να γίνεται «Λάβα», ενώ ο Μεντί Ταρέμι «Τρέλανε τον Μέντι» στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



