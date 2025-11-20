Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!

INTIME SPORTS

«Πλούσιο» είναι κι αυτό το Σαββατοκύριακο (22-23/11) το τηλεοπτικό μενού της ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα περισσότερα βλέμματα τραβούν οι αναμετρήσεις της GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζει στη Μύκονο κόντρα στην τοπική ομάδα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δράση από το τα πρωταθλήματα βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, αλλά και την Elite League.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις «ελεύθερες» μεταδόσεις του τριημέρου (21-23 Νοεμβρίου):

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

17:00 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Πανιώνιος - ΟΦΗ

19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

11:45 Basket Α1 Γυναικών, 7η Αγωνιστική: Παναθλητικός - ΠΑΟΚ

13:45 Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών – Α΄ Εθνική Κατηγορία, 10η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μύκονος - Παναθηναϊκός

18:15 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Άρης - Προμηθέας

20:30 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μίλων

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

13:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μαρούσι - Ηρακλής

16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

18:15 Πόλο - Α1 Ανδρών, 8η Αγωνιστική: Πανιώνιος - Βουλιαγμένη

19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

