Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!
INTIME SPORTS
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 07:46
STORIES

Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!

«Πλούσιο» είναι κι αυτό το Σαββατοκύριακο (22-23/11) το τηλεοπτικό μενού της ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα περισσότερα βλέμματα τραβούν οι αναμετρήσεις της GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζει στη Μύκονο κόντρα στην τοπική ομάδα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δράση από το τα πρωταθλήματα βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, αλλά και την Elite League.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις «ελεύθερες» μεταδόσεις του τριημέρου (21-23 Νοεμβρίου):

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

  • 17:00 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Πανιώνιος - ΟΦΗ
  • 19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

  • 11:45 Basket Α1 Γυναικών, 7η Αγωνιστική: Παναθλητικός - ΠΑΟΚ
  • 13:45 Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών – Α΄ Εθνική Κατηγορία, 10η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
  • 16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μύκονος - Παναθηναϊκός
  • 18:15 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Άρης - Προμηθέας
  • 20:30 Volley League Ανδρών, 5η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μίλων

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

  • 13:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: Μαρούσι - Ηρακλής
  • 16:00 Stoiximan GBL, 8η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
  • 18:15 Πόλο - Α1 Ανδρών, 8η Αγωνιστική: Πανιώνιος - Βουλιαγμένη
  • 19:30 Volley League Γυναικών, 6η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

  • 17:00 Handball Premier, 10η Αγωνιστική: Κιλκίς - Ιωνικός
  • 18:30 Basket - Elite League, 9η Αγωνιστική: Αιγάλεω - Δάφνη


