Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/11) - «Το μέλλον και οι χαμένες ευκαιρίες»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (18/11).
Τα… απόνερα του ντιμπέιτ του Γιάννη Αλαφούζου με δημοσιογράφους απασχολούν για μία ακόμα ημέρα τις αθλητικές εφημερίδες. «Το μέλλον, τα αυτογκόλ και οι χαμένες ευκαιρίες» είναι στο… μικροσκόπιο απ’ όλα τόνισε ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Τα… σπάει ο μικρός» αναφορικά με την παρουσία του Ζώη Καραργύρη στην Κ19 και την Εθνική Νέων, ενώ «Αποθέωση για τον Ρόμαν» στην Ουκρανία μετά τις εμφανίσεις του φορ του Ολυμπιακού.