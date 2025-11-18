Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/11) - «Το μέλλον και οι χαμένες ευκαιρίες»

Οnsports Τeam

Τα… απόνερα του ντιμπέιτ του Γιάννη Αλαφούζου με δημοσιογράφους απασχολούν για μία ακόμα ημέρα τις αθλητικές εφημερίδες. «Το μέλλον, τα αυτογκόλ και οι χαμένες ευκαιρίες» είναι στο… μικροσκόπιο απ’ όλα τόνισε ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Τα… σπάει ο μικρός» αναφορικά με την παρουσία του Ζώη Καραργύρη στην Κ19 και την Εθνική Νέων, ενώ «Αποθέωση για τον Ρόμαν» στην Ουκρανία μετά τις εμφανίσεις του φορ του Ολυμπιακού.