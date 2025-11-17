Αθλητικές μεταδόσεις: Με προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/11).
Στην τελική… ευθεία μπαίνουν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, καθώς οι ομάδες δίνουν τα τελευταία ματς των ομίλων. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η «μάχη» της Γερμανίας με την Σλοβακία. Σέντρα στις 21:45 με μετάδοση από το Novasports 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/11):
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
18:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μεγαρίδα - Βίκος Ιωάννινων
|
Elite League
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Τρεβίζο - Βίρτους Μπολόνια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Τσεχία – Γιβραλτάρ
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Μάλτα – Πολωνία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Μαυροβούνιο – Κροατία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Ολλανδία – Λιθουανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Γερμανία – Σλοβακία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια