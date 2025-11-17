Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Με προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 11:40
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/11).

Στην τελική… ευθεία μπαίνουν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, καθώς οι ομάδες δίνουν τα τελευταία ματς των ομίλων. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η «μάχη» της Γερμανίας με την Σλοβακία. Σέντρα στις 21:45 με μετάδοση από το Novasports 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μεγαρίδα - Βίκος Ιωάννινων

Elite League

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τρεβίζο - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2025-26

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 5HD

Τσεχία – Γιβραλτάρ

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Μάλτα – Πολωνία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Μαυροβούνιο – Κροατία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Ολλανδία – Λιθουανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Γερμανία – Σλοβακία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


