Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11).

Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: