Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 09:09
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11).

Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
  • 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Nitto ATP Finals 2025
  • 13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
  • 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
  • 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai
  • 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
  • 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025
  • 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21
  • 18:00 Novasports Start Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
  • 19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
  • 19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων - Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26
  • 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3504 Μπάσκετ
  • 21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague
  • 21:00 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή
  • 21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague
  • 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια Euroleague
  • 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025
  • 21:45 Novasports Premier League Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 21:45 Novasports Start Κροατία - Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 21:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό
  • 21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
  • 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 23:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Στον... αέρα το Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τ.Α.
14 λεπτά πριν EuroLeague: Στον... αέρα το Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τ.Α.
NBA
NBA: Κατασπάραξαν τους Τζαζ τα «Γεράκια» με ρεκόρ καριέρας Οκόνγκου και Τζόνσον - Τα αποτελέσματα
20 λεπτά πριν NBA: Κατασπάραξαν τους Τζαζ τα «Γεράκια» με ρεκόρ καριέρας Οκόνγκου και Τζόνσον - Τα αποτελέσματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελπίδων: Πρώτο εντός κόντρα στη Γεωργία για τις… βάσεις πρόκρισης
1 ώρα πριν Εθνική Ελπίδων: Πρώτο εντός κόντρα στη Γεωργία για τις… βάσεις πρόκρισης
EUROLEAGUE
Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Να συνεχίσει το σερί
1 ώρα πριν Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Να συνεχίσει το σερί
Όλες οι ειδήσεις
