Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11).
Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
- 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Nitto ATP Finals 2025
- 13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
- 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
- 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai
- 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025
- 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21
- 18:00 Novasports Start Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
- 19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων - Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26
- 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3504 Μπάσκετ
- 21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague
- 21:00 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή
- 21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague
- 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια Euroleague
- 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025
- 21:45 Novasports Premier League Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports Start Κροατία - Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό
- 21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 23:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή