Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11) - Πού θα δείτε Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11).
Στην Γαλλία και το Παρίσι ξεκινά η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στις 22:00 οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρί, με μετάδοση από το Novasports Prime.
Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» της διοργάνωσης, όπως και τα παιχνίδια στο ATP Finals που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
- 18:00 Novasports Prime Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας Euroleague
- 18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
- 19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
- 20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup
- 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League 2025-26
- 21:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague
- 21:30 Novasports 5HD Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές Euroleague
- 21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague
- 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
- 22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Euroleague
- 22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women's Champions League
- 00:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια