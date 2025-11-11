Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11) - Πού θα δείτε Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και Euroleague

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/11).

Στην Γαλλία και το Παρίσι ξεκινά η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στις 22:00 οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρί, με μετάδοση από το Novasports Prime.

Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» της διοργάνωσης, όπως και τα παιχνίδια στο ATP Finals που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: