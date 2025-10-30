Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/10) - Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

EPA/Erdem Sahin, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague, καθώς το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Η πιο σημαντική θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, όπου στις 22:00 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ολυμπιακός – Νάπρεντακ CEV Champions League 2026

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί - Αλ Ριάντ Roshn Saudi League 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A 2025-26

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέβερεν – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Λάτσιο Serie A 2025-26

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε Euroleague

00:00 Novasports Prime Playmakers Eκπομπή

00:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λανούς - Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε Copa Sudamericana 2025

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

02:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας - Λίγκα ντε Κίτο Copa Libertadores 2025