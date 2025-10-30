Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/10) - Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague, καθώς το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Η πιο σημαντική θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, όπου στις 22:00 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ολυμπιακός – Νάπρεντακ CEV Champions League 2026
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί - Αλ Ριάντ Roshn Saudi League 2025-26
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A 2025-26
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέβερεν – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Λάτσιο Serie A 2025-26
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε Euroleague
00:00 Novasports Prime Playmakers Eκπομπή
00:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λανούς - Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε Copa Sudamericana 2025
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
02:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας - Λίγκα ντε Κίτο Copa Libertadores 2025