Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/09) - Πού θα δείτε το Ατρόμητος - ΑΕΛ

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (29/09).

Στο Περιστέρι πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 18:00 ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet και το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

10:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Φαμπιάν Μαροζάν Πεκίνο τένις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένσον Μπρούκσμπι – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Κάσπερ Ρουντ Τόκιο τένις

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λέρνερ Τιέν – Λορέντζο Μουζέτι Πεκίνο τένις

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Πεκίνο τένις

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τορίνο Serie A

21:30 Novasports Start Λεγανές – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Οβιέδο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Πόρτο Liga Portugal