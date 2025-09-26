Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/09) - Με Super Cup Ρόδου
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09).
Οι δύο αναμετρήσεις του Super Cup της Ρόδου ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει με τον Προμηθέα, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
14:00
|
Novasports 6HD
|
Ryder Cup
|
1η μέρα
|
14:00
|
Novasports 4HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, 1η Μέρα
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Muay Thai
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Λορέντζο Σονέγκο - Αλεξάντερ Ζβέρεφ
|
ATP 500 2025
|
17:00
|
ΕΡΤ2
|
ΑΕΚ – Προμηθέας
|
Stoiximan Super Cup
|
19:00
|
Novasports 6HD
|
Ryder Cup
|
1η μέρα
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Σάλκε - Γκρόιτερ Φιρτ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
20:30
|
ΕΡΤ2
|
Ολυμπιακός – Καρδίτσα
|
Stoiximan Super Cup
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Μέλσουνγκεν – Αμβούργο
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Νασρ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ώρα Κυπέλλου
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μιράντες – Σαραγόσα
|
Ποδόσφαιρο
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga 2025/26
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Τζιρόνα – Εσπανιόλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Γουέστ Μπρομ – Λέστερ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μπενφίκα - Ζιλ Βισέντε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26