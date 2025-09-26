Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/09) - Με Super Cup Ρόδου

Οnsports Τeam

Οι δύο αναμετρήσεις του Super Cup της Ρόδου ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει με τον Προμηθέα, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: