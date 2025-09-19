Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/09) - Με προκριματικό Τζένγκο και φιλικό Ολυμπιακού

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09).

Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού διεκδικεί η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά τις προσπάθειές της στις 15:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετέχει στο τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: