Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/09) - Με προκριματικό Τζένγκο και φιλικό Ολυμπιακού
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09).
Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού διεκδικεί η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά τις προσπάθειές της στις 15:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετέχει στο τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα
|
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
|
15:00
|
ΕΡΤ2
|
Ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – Ελίνα Τζένγκο
|
Στίβος
|
15:00
|
ΑΝΤ1+
|
GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2
|
Formula 1
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Πολεμικές Τέχνες
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
|
Crete International Basketball Tournament 2025
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Αρμίνια Μπίλεφελντ - Γκρόιτερ Φιρτ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
|
Crete International Basketball Tournament 2025
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
ΠΑΟΚ - Ντέρμπι Στουντέντσκι
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Αλ Αχλί - Αλ Χιλάλ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ώρα Κυπέλλου
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Ουέσκα
|
Ποδόσφαιρο
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Στουτγκάρδη - Ζανκτ Πάουλι
|
Bundesliga 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Λέτσε – Κάλιαρι
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μίντλεσμπρο - Γουέστ Μπρομ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Μπέτις - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Ρίο Άβε – Πόρτο
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:30
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
8η Μέρα
|
01:30
|
ΕΡΤ2
|
20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
|
Στίβος
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
|
2025 WNBA Playoffs
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
8η Μέρα