Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/09) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/09).

Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις «μάχες» Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Γιουβέντους - Ντόρτμουντ, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: