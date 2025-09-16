Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/09) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League
Onsports Team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 11:52
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/09) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/09).

Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις «μάχες» Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Γιουβέντους - Ντόρτμουντ, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025, 4η Μέρα – Απόγευμα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

UEFA Champions League

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

PSV Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπιλμπάο – Άρσεναλ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπενφίκα – Καραμπάγκ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

UEFA Champions League 2025-26

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Βέλες Σάρσφιλντ - Ρασίνγκ Κλουμπ

Copa Libertadores 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ιντιάνα Φίβερ - Ατλάντα Ντριμ

2025 WNBA Playoffs

03:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Λανούς – Φλουμινένσε

Copa Sudamericana 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Σιάτλ Στορμ - Λας Βέγκας Έισις

2025 WNBA Playoffs


