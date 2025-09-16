Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/09) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/09).
Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις «μάχες» Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Γιουβέντους - Ντόρτμουντ, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:30
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025, 4η Μέρα – Απόγευμα
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
UEFA Champions League
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
PSV Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μπιλμπάο – Άρσεναλ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπενφίκα – Καραμπάγκ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Βέλες Σάρσφιλντ - Ρασίνγκ Κλουμπ
|
Copa Libertadores 2025
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ιντιάνα Φίβερ - Ατλάντα Ντριμ
|
2025 WNBA Playoffs
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Λανούς – Φλουμινένσε
|
Copa Sudamericana 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σιάτλ Στορμ - Λας Βέγκας Έισις
|
2025 WNBA Playoffs