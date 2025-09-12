Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/09) - Πού θα δείτε τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/09).
Τη μεγαλύτερη «μάχη», τουλάχιστον μέχρι την επόμενη, δίνει το βράδυ της Παρασκευής (12/09) η Εθνική Ελλάδας, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
09:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
Moto3 2025
|
10:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
Moto2 2025
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κλήρωση
|
Davis Cup
|
11:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
MotoGP 2025
|
14:0
|
Novasports 6HD
|
Πρωτάθλημα PGA
|
2η Μέρα
|
14:10
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
|
Moto3 2025
|
14:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS1 Pulperia 1
|
WRC 2025
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
|
Moto2 2025
|
15:10
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS2 Rere 1
|
WRC 2025
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Muay Thai
|
15:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
|
MotoGP 2025
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS3 San Rosendo 1
|
WRC 2025
|
17:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Γερμανία – Φινλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
17:00
|
Novasports 6HD
|
Πρωτάθλημα PGA
|
2η Μέρα
|
17:00
|
Novasports 4HD
|
Βαλένθια - Άρκα Γκντίνια
|
aΘens cup 2025
|
18:45
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Παρί - Ερυθρός Αστέρας
|
Μπάσκετ
|
19:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί
|
WTA 250 2025
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Πάντερμπορν – Μπόχουμ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
20:00
|
Novasports 4HD
|
Μερσίν – Αθηναϊκός
|
aΘens cup 2025
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Φατέχ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Ελλάδα – Τουρκία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Λεβερκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
Novasports 1HD
|
Λας Πάλμας - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β
|
Ποδόσφαιρο
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Σεβίλλη – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:00
|
Novasports 6HD
|
Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί
|
WTA 500 2025
|
23:30
|
Novasports 5HD
|
Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί
|
WTA 250 2025
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
1η μέρα
|
03:00
|
Novasports 6HD
|
Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί
|
WTA 500 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
1η μέρα