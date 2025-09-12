Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/09) - Πού θα δείτε τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία
Οnsports Τeam 12 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/09).

Τη μεγαλύτερη «μάχη», τουλάχιστον μέχρι την επόμενη, δίνει το βράδυ της Παρασκευής (12/09) η Εθνική Ελλάδας, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

Moto3 2025

10:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

Moto2 2025

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κλήρωση

Davis Cup

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

MotoGP 2025

14:0

Novasports 6HD

Πρωτάθλημα PGA

2η Μέρα

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

Moto3 2025

14:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS1 Pulperia 1

WRC 2025

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

Moto2 2025

15:10

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS2 Rere 1

WRC 2025

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

MotoGP 2025

16:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS3 San Rosendo 1

WRC 2025

17:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Γερμανία – Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

17:00

Novasports 6HD

Πρωτάθλημα PGA

2η Μέρα

17:00

Novasports 4HD

Βαλένθια - Άρκα Γκντίνια

aΘens cup 2025

18:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Παρί - Ερυθρός Αστέρας

Μπάσκετ

19:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

19:00

Novasports 5HD

Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί

WTA 250 2025

19:30

Novasports Prime

Πάντερμπορν – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

20:00

Novasports 4HD

Μερσίν – Αθηναϊκός

aΘens cup 2025

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Φατέχ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Ελλάδα – Τουρκία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 1HD

Λας Πάλμας - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β

Ποδόσφαιρο

22:00

Novasports Prime

Σεβίλλη – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:00

Novasports 6HD

Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί

WTA 500 2025

23:30

Novasports 5HD

Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί

WTA 250 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

1η μέρα

03:00

Novasports 6HD

Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί

WTA 500 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

1η μέρα


