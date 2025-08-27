Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/08) - Με πρεμιέρα Eurobasket 2025, playoffs Champions League

Οnsports Τeam

Τζάμπολ κάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) το Eurobasket 2025, καθώς στο πρώτο ματς της ημέρας, η Μεγάλη Βρετανία θα παίξει κόντρα στη Λιθουανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Nova, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» για τη League Phase του Champions League θα «τσεκαριστούν» την Τετάρτη (27/08) με το ματς που ξεχωρίζει να είναι αυτό της Μπενφίκα με την Φενέρμπαχτσε που ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από MEGA και Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: