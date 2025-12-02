Σαν σήμερα: Το ιστορικό γκολ του Καπουράνη που έκρινε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (video)

Onsports Team

30 χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Καπουράνης… ξέρανε το λιμάνι!

Παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα διπλά του Παναθηναϊκού στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» πήγε στις 2 Δεκεμβρίου 1995 στο παλιό «Γ. Καραϊσκάκης», θέλοντας θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει να προπορεύεται στη βαθμολογία.

Στο 51ο λεπτό του ματς ο Παναθηναϊκός, με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στον πάγκο, είχε πάρει προβάδισμα με τον Μπορέλι, όμως, στο 59’ ο Καραπιάλης έφερε το ματς στα ίσα. Μάλιστα, στη συνέχεια ο Γιόζεφ Βάντσικ έκανε σπουδαία επέμβαση σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Σκαρτάδος, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του.

Για να έρθει ο Γιώργος Καπουράνης στο 88’ για να σκοράρει μετά από εξαιρετικό συνδυασμό με τον Αργεντινό μέσο και να δώσει στο Τριφύλλι τη νίκη και στους οπαδούς του την ευκαιρία να κάνουν… ρίμα με το επώνυμό του και το λιμάνι, σε ένα από τα αγαπημένα τους συνθήματα εκείνη την εποχή και για τα επόμενα χρόνια…

Δείτε το βίντεο με τα γκολ και τις φάσεις του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: