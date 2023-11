Ολυμπιακοί Αγώνες: Απίστευτη «τρέλα» - Έχουν πουληθεί 7.200.000 εισιτήρια | Πρόκληση η τρομοκρατία

Μεγάλη είναι η «τρέλα» που επικρατεί σ’ όλον τον κόσμο για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι. Οι επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής είχαν θέσει ως στόχο την πώληση 10.000.000 εισιτηρίων και φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξή του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Μισέλ Αλοϊσιό, ο υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής, μέχρι τώρα, ο αριθμός των εισιτηρίων έχει ξεπεράσει τα 7,2 εκατομμύρια, παρά την έντονη κριτική που έχει ασκηθεί, κυρίως από τους Γάλλους, για τις υψηλές τιμές.

«Μέχρι και σήμερα οι πωλήσεις έχουν ξεπεράσει τα 7,2 εκατομμύρια. Δε νομίζω άλλη οργανωτική επιτροπή να έχει πουλήσει τόσο γρήγορα τόσα πολλά εισιτήρια», υποστήριξε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα θα τεθούν προς πώληση κι άλλα εισιτήρια, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάνουν μέχρι τα 50 ευρώ, ενώ απ’ αυτά που θα διατεθούν στις 30 Νοεμβρίου, τα 30.000 θα είναι για τα αθλήματα του στίβου και τα 24.000 για το τένις.

TAKE YOUR MARK! ?

New tickets drop on November 30th at 10:00 AM.



All sports, all sessions will be available on https://t.co/69KhSVvvHI



First come, first served. Get ready to secure your spot in the stands ?️ pic.twitter.com/LIAjdcenyn