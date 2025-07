Ντιόγκο Ζότα: Εκατοντάδες κόσμου στο τελευταίο αντίο του – Από τους πρώτους έφτασε ο Φερνάντο Σάντος

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε σοκ από το πρωί της Πέμπτης (04/07), όταν έγινε γνωστός ο τραγικός θάνατος του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του σε τροχαίο.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν με βαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.

Η κηδεία είναι προγραμματισμένη γι’ αυτή την ώρα (βλ. 12 το μεσημέρι), αλλά νωρίς το πρωί του Σαββάτου (05/07) εκατοντάδες κόσμου συρρέει στην Ιγκρέχα Μαρτίθ του Γκοντομάρ. Από τους πρώτους που έφτασαν στον ναό ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος ήταν αυτός που «χάρισε» στον Ζότα την πρώτη του συμμετοχή με την εθνική Πορτογαλίας.

Το «παρών» δίνουν επίσης οι Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Ρούμπεν Ντίας, ενώ λίγο πριν την έναρξη της τελετής έφτασε και σχεδόν σύσσωμη η ομάδα της Λίβερπουλ. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ κρατούσε ένα στεφάνι με το Νο20 (σ.σ. αριθμός του Ζότα) κι ο Ρόμπερτσον με το Νο30 (σ.σ. αριθμός του Αντρέ Σίλβα).

? Virgil Van Dijk carries the number 20 for Diogo Jota and Andy Robertson carries the number 30 for Diogo's brother, Andre Silva. ?



The funeral is taking place right now in Gondomar, Porto. pic.twitter.com/m1PqeaNavd