US Open: Το «παραμύθι» του Στέφανου Τσιτσιπά και ο «δράκος» της καριέρας του! (videos)

Το κάθε παραμύθι έχει και από έναν δράκο. Έτσι και η «παραμυθένια» καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά έχει τον δικό της. Και δεν είναι άλλος από το US Open, όπου ο Έλληνας τενίστας έχει την χειρότερη επίδοση από τα υπόλοιπα Grand Slam τουρνουά, κάτι που θέλει να αλλάξει φέτος!

Ο 24χρονος κορυφαίος τενίστας από την Ελλάδα – καθώς είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 1000άρι τουρνουά και μάλιστα δύο φορές και back to back στο Μόντε Κάρλο- το 2017 δεν κατάφερε να προκριθεί από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Έτσι το ντεμπούτο του στην διοργάνωση έγινε το 2018, όπου ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο 2ο γύρο από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Την επόμενη χρονιά, το 2019 αποκλείστηκε στον 1ο γύρο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ενώ το 2020 με 5 χαμένα match points ηττήθηκε τελικά από τον Μπόρνα Τσόριτς -από τον οποίο πριν από λίγες ημέρες έχασε και τον τίτλο στο Σινσινάτι- στον 3ο γύρο του φημισμένου Grand Slam της Νέας Υόρκη. Πέρσι σε μία δύσκολη χρονιά για όλους τους τενίστες και τον αθλητισμό γενικότερα λόγω του κορονοϊού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε και πάλι στα 5 σετ ξανά στη φάση των «32» από τον Κάρλος Αλκαράθ (δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές της μεταξύ τους αναμέτρησης).

Όλα για την κορυφή στη Νέα Υόρκη, με «οδηγό» τη νίκη του επί του Μεντβέντεφ στο Σινσινάτι

Ο μεγάλος στόχος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι να κερδίσει σε τελικό Major διοργάνωσης, κάτι που θέλει να πετύχει φέτος με «οδηγό» τη μεγάλη του νίκη κόντρα στον επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης και του ταμπλό του Αμερικάνικου Όπεν, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) σετ του Ρώσου, Νο 1 του κόσμου και προκρίθηκε στον τελικό του Cincinati Masters. Εκεί όμως γνώρισε την ήττα από τον κακό του «δαίμονα», με 2-0 σετ (6-7, 2-6) από τον Μπόρνα Τσόριτς, «πληρώνοντας» τα λάθη του και έχασε μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το 3ο του 1000άρι τουρνουά, λίγο πριν πάει στη Νέα Υόρκη.

«Έχασα το μέτρημα στο πόσους τελικούς Masters έχω χάσει», ήταν η επική ατάκα του μετά τον χαμένο τίτλο στο Σινσινάτι.

Ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στην κακή παράδοση που έχει στη Νέα Υόρκη και η φετινή κλήρωση, παρότι έχει πολλά «αγκάθια» φαίνεται πως είναι η κατάλληλη ώστε να το πετύχει.

Πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ο Έλληνας Πρωταθλητής είναι αυτό του Ντάνιελ Ελάχι Γκαλάν (29/8, 2:00 τα ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας) στην Πρεμιέρα του στο US Open.

Ο 26χρονος Κολομβιανός πήρε το «εισιτήριο» για το κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών και απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Αμερικανικό Όπεν.

Στον δεύτερο αναμένεται να αναμετρηθεί με τον Λορέντζο Σονέγκο ή τον Τζόρνταν Τόμπσον. Ενώ στην πορεία του προς τη διάκριση, ο Τσιτσιπάς ενδέχεται να συναντήσει μερικούς από τους πιο επιτυχημένους ενεργούς παίκτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Μαξίμ Κρέσι στον 3ο γύρο ή του Τέιλορ Φριτζ. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τα ονόματα των Ματέο Μπερετίνι και Άντι Μάρεϊ για τον 4ο γύρο. Στα προημιτελικά του US Open πιθανός αντίπαλος είναι ο Κάσπερ Ρουντ, που είναι και ο δυσκολότερος αντίπαλος για τον «Τσίτσι».

Δείτε παρακάτω το «μονοπάτι» του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά και τα τέσσερα «ημισφαίρια» του ταμπλό του 4ου και τελευταίου χρονικά Grand Slam της χρονιάς.

No. 4 seed Stefanos Tsitsipas has former SFist Matteo Berrettini in his section with Casper Ruud and Taylor Fritz on the other side. pic.twitter.com/lWDkfEkAPf