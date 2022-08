US Open: Απαιτητική κλήρωση για τον Τσιτσιπά

Γεμάτη προκλήσεις θα είναι η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό US Open, στο οποίο «κυνηγήσει» τον πρώτο του τίτλο Grand Slam.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο αθλητή που θα προκριθεί στο κυρίως ταμπλό μέσω προκριματικών, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση του Αμερικανικού Όπεν, ενώ στον δεύτερο θα αναμετρηθεί με Λορέντζο Σονέγκο ή Τζόρνταν Τόμπσον.

Στην πορεία του προς τη διάκριση, ο Τσιτσιπάς ενδέχεται να συναντήσει μερικούς από τους πιο επιτυχημένους ενεργούς παίκτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Μαξίμ Κρέσι στον τρίτο γύρο ή του Τέιλορ Φριτζ στη συνέχεια. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τα ονόματα των Ματέο Μπερετίνι και Άντι Μάρεϊ στον τέταρτο γύρο. Στην οκτάδα πιο πιθανός αντίπαλος είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

