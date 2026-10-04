Στίβος: Ο Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στην Ευρώπη - Οι ανταγωνιστές του

Μια ακόμη σημαντική διάκριση διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει την κορυφή μαζί με δύο κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού στίβου. Πρόκειται για τον Σουηδό κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στο επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, και τον Ιταλό πρωταθλητή του ύψους, Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Η τελική ψηφοφορία θα διαρκέσει 20 ημέρες, με την αγωνία να κορυφώνεται στις 24 Οκτωβρίου. Τότε θα ανακοινωθούν οι νικητές και στις τέσσερις κατηγορίες, στο πλαίσιο της τελετής των Golden Tracks, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη.