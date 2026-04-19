Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος στο Ευρωπαϊκό Ilca 4 Youth με 4 ασημένια μετάλλια

Onsports Team

Μετά τα 7 μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno στην Τουρκία, η ελληνική ιστιοπλοΐα πανηγυρίζει τέσσερα ακόμη μετάλλια στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ισπανία!

Και τα τέσσερα είναι ασημένια. Δύο στα αγόρια και άλλα δύο στα κορίτσια.

Οι ιστιοπλόοι μας πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση στις περισσότερες από τις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν και όχι μόνο ανέβηκαν με το σπαθί τους στο βάθρο, αλλά με λίγη τύχη θα μπορούσαν να είχαν κατακτήσει και χρυσά μετάλλια.

Όπως και να έχει, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η παγκόσμια δύναμη της Ελλάδας στις κατηγορίες της Ανάπτυξης.

Στον χρυσό στολίσκο των αγοριών (συνολικά έτρεξαν 258 σκάφη) ο Στέφανος Σαμαράς κατέλαβε την 2η θέση με 108 βαθμούς. Οι τερματισμοί του ήταν 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 13, 66 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 8, 47, 26 αντίστοιχα.

Θαυμάσια εμφάνιση έκανε και ο Μιχαήλ Ακάλεστος, ο οποίος ήταν 7ος με 135 βαθμούς, ενώ ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης τερμάτισε 10ος στη γενική και 2ος στα U16 με 149 βαθμούς. Οι θέσεις του ήταν 15, 12, 25, 2, 6, 11, 18, 12, 4, 14, 45 ( την αφαίρεσε) και 30.

Στα κορίτσια η Ελένη Αλχανάτη τερμάτισε 2η στον χρυσό στολίσκο (συνολικά έτρεξαν 169 σκάφη) με 62 βαθμούς. Οι θέσεις της ήταν 1, 2, 2, 28 (την αφαίρεσε), 3, 10, 12, 1, 6, 10, 10, 5.

Η Ελένη Τριάντου ήταν 14η στη γενική βαθμολογία και 2η στα U16 με 172, 8 βαθμούς. Οι βαθμοί που χρεώθηκε ήταν 1, 9, 2, 1, 4, 1, 22. 80, 40, 21, 46, 57 ( την αφαίρεσε) 25.