Euro Cup: Με την Γιαντράν Σπλιτ στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή για την ομάδα του «τριφυλλιού» που στα θα αντιμετωπίσει τη Γιαντράν Σπλιτ για πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την προημιτελική φάση του Euro Cup στο πόλο ανδρών, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιαντράν Σπλιτ για να πάρει το εισιτήριο στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του θεσμού.

Η Γιαντράν Σπλιτ αγωνίστηκε στους ομίλους της φάσης των «16» στο Champions League, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στον Β' όμιλο με μια νίκη και πέντε ήττες απέναντι στις Προ Ρέκο, Νόβι Μπέογκραντ και Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι.

Τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης να έχουν προγραμματιστεί για τις 18 και 28 Μαρτίου, με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης

Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία) ή Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο) - Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία) 1

Μαρσέιγ (Γαλλία) - Σαμπαντέλ (Ισπανία) 2

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία) 3

Βαζούτας (Ουγγαρία) - Oραντέα (Ρουμανία) 4

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά