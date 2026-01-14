Ομάδες

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του Super Cup στο βόλεϊ (βίντεο)
INTIME SPORTS
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 02:37
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Δείτε τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για το Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού, επικράτησε με 3-2 σετ, επιστρέφοντας από το 0-2 και κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και πήραν με άνεση τα δύο πρώτα σετ. Από το τρίτο σετ και μετά, όμως, η εικόνα άλλαξε, καθώς ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική πτώση του Παναθηναϊκού κι έφτασε στην ανατροπή.

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 4-0 και 8-3 στο τέταρτο σετ, αλλά δεν μπόρεσε να «κλείσει» το παιχνίδι, με αποτέλεσμα στο πέμπτο σετ η ψυχολογία να είναι ξεκάθαρα με το μέρος των «ερυθρόλευκων».

Τα highlights του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός



