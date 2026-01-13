Πόλο: Μονόδρομος η νίκη κόντρα στη Σλοβενία

Οnsports Τeam

Τον δεύτερο αγώνα της στον Β' Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δίνει σήμερα Τρίτη (13/1), η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών, κόντρα στους Σλοβένους (16:14, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Τελικός… σήμερα το μεσημέρι για την Εθνική μας ομάδα πόλο, στο Βελιγράδι, κόντρα στους Σλοβένους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει στο «2 στα 2», για να κάνει το δεύτερο βήμα προς τον πρώτο στόχο, που είναι η πρωτιά στον Β' Όμιλο, ώστε να μπει με το απόλυτο των νικών στην επόμενη φάση του νέου Ομίλου των “6” και να πλησιάσει την είσοδο στην 4άδα και το πολυπόθητο μετάλλιο.

Το ματς στα… χαρτιά μπορεί να είναι εύκολο, λόγω της διαφοράς δυναμικότητας, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου όμως θα πρέπει να επιδείξει την απαραίτητη συγκέντρωση και να την ανωτερότητά μας μέσα στην πισίνα.

Σε περίπτωση νίκης της Εθνικής, την Πέμπτη ο αγώνας με την Κροατία, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του Ομίλου αναμένεται να είναι ο καθοριστικότερος όλων.

Στη διάθεση του προπονητή θα είναι ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, που εξέτισε την ποινή του, ενώ η κατάσταση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος ξεπερνά την ίωση, θα εκτιμηθεί την τελευταία στιγμή.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου θα παίξουν αύριο Τρίτη (13/1) στις 13:45, Γεωργία - Κροατία.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΥ

ΚΡΟΑΤΙΑ (20-4) 3 ΕΛΛΑΔΑ (20-6) 3 ΓΕΩΡΓΙΑ (6-20) 0 ΣΛΟΒΕΝΙΑ (4-20) 0

Δείτε όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης ΕΔΩ.