Hellenic Championship ATP250: Έσκισε τη μπλούζα, πανηγύρισε έξαλλα και πήρε το τρόπαιο!

Onsports Team

Ο συγκλονιστικός Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει κερδίσει τα πάντα, έκανε σα μικρό παιδάκι μόλις κατέκτησε το τουρνουά της Αθήνας στο Telekom Center Athens.

Είναι ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών. Έχει πάρει τα πάντα, έχοντας «γράψει» ρεκόρ που δύσκολα θα πλησιάσει κάποιος άλλος. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όμως, δεν είχε κατακτήσει ποτέ ένα τουρνουά στην Αθήνα. Και το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship του έδωσε αυτή την ευκαιρία.

Ο «Νόλε» μετά από συγκλονιστικό τελικό στο Telekom Center Athens, επικράτησε του εξαιρετικού Λορέντζο Μουζέτι. Μόλις πήρε τον τελευταίο πόντο, ο Σέρβος ξέσπασε από τη χαρά του! Πανηγύρισε έξαλλα και μάλιστα έσκισε την μπλούζα που φορούσε.

Ακολούθως στην καθιερωμένη τελετή απονομής των βραβείων, σήκωσε το τρόπαιο ψηλά και έδειξε να το χαίρεται με την καρδιά του. Δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη λατρεία του για την Ελλάδα και φυσικά για το κοινό που τον αποθέωσε.

He’s not getting tired of this ?



P.S. When your brother’s the one handing you the trophy ❤️#HellenicChampionship | @DjokerNole pic.twitter.com/aN6qAZC9pA — ATP Tour (@atptour) November 8, 2025

Ο Μουζέτι απ’ την πλευρά του, στις καθιερωμένες δηλώσεις δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο του αρέσει η Αθήνα αλλά και το Telekom Center Athens!

Αξιοσημείωτη και η κίνηση του Τζόκοβιτς να καλέσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στο σημείο της απονομής, για να φωτογραφηθεί ο Έλληνας πρωταθλητής με τον ίδιο και τον Μουζέτι.