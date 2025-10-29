Ομάδες

Στο Ζάππειο Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς την Παρασκευή
Οnsports Τeam 29 Οκτωβρίου 2025, 14:33
ΣΠΟΡ

Στο Ζάππειο Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς την Παρασκευή

Άτυπο πρώτο σερβίς για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, την Παρασκευή το απόγευμα στο Ζάππειο με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανο Τσιτσιπά να πρωταγωνιστούν σε ένα εξαιρετικό event. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που θα πραγματοποιηθεί από τις 1 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου στο "Telekom Center Athens" φτάνει στο τέλος της και την Παρασκευή το μεσημέρι στο Ζάππειο οι λάτρεις του τένις θα πάρουν μια πρώτη γεύση από το τι θα επακολουθήσει από τους κορυφαίους, Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανο Τσιτσιπά. 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 16:00, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθούν στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου για ένα σύντομο tennis show σε ειδικά στημένο mini court. Το κοινό θα παρακολουθήσει παιχνίδι, challenges και σύντομες διαδραστικές στιγμές με τους δύο πρωταθλητές, ενόψει του ATP 250 που θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center του ΟΑΚΑ (1–8 Νοεμβρίου).



