Λευτέρης Πετρούνιας: Εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

EPA/MAST IRHAM, ΑΜΠΕ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν κατάφερε να συνδυάσει την 7η παρουσία του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με το 5ο του μετάλλιο, μια και έμεινε εκτός βάθρου στον τελικό των κρίκων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να γράψει ιστορία τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Τζακάρτα, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί και πάλι στο βάθρο των νικητών.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό, αλλά δεν είχε καλή έξοδο, με αποτέλεσμα να χάσει κάποιους πόντους και συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς, γνωρίζοντας άμεσα πως είχε μείνει εκτός μεταλλίων. Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, έμεινε τελικά στην 5η θέση, αλλά και εντός της elite του αθλήματος.

Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε, για πρώτη φορά στην καριέρα του. ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, που είχε αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου το 2022 και τον Μάιο στη Λειψία μοιράστηκε με τον Λευτέρη Πετρούνια το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β., μπροστά από τον συμπατριώτη του, Μποχένγκ Ζανγκ (14.466β.).

Τα αποτελέσματα στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα:

1. Ντόνελ Ουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) 14.700 βαθμοί

2. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3. Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4. Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7. Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) 13.933

8. Χάρι Χέπγουερθ (Μ. Βρετανία) 13.366