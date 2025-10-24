LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Οnsports Τeam

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό κρίκων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την φετινή του συμμετοχή στη Τζακάρτα.

Στον προκριματικό της Κυριακής (19/10), δεν είχε καλή έξοδο, έκανε ένα βήμα παραπάνω και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με την πέμπτη επίδοση.

Ο Πετρούνιας διεκδικεί το πέμπτο του μετάλλιο, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Ο «άρχοντας των κρίκων» θα αγωνιστεί πέμπτος κατά σειρά, γνωρίζοντας ακριβώς τις βαθμολογίες που θα χρειαστεί να λάβει για να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση.