Λευτέρης Πετρούνιας: Έτοιμος να γράψει ξανά Ιστορία - Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο Παγκόσμιο

Οnsports Τeam

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό κρίκων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την φετινή του συμμετοχή στη Τζακάρτα.

Στον προκριματικό της Κυριακής (19/10), δεν είχε καλή έξοδο, έκανε ένα βήμα παραπάνω και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με την πέμπτη επίδοση.

Ο Πετρούνιας διεκδικεί το πέμπτο του μετάλλιο, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Ο «άρχοντας των κρίκων» θα αγωνιστεί πέμπτος κατά σειρά, γνωρίζοντας ακριβώς τις βαθμολογίες που θα χρειαστεί να λάβει για να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση.

Πού θα δείτε τον τελικό του Πετρούνια

Ο τελικός των κρίκων ξεκινάει στις 13:12, με τους Λαν Σινγκγιού και Τσανγκ Μπόενγκ να ανοίγουν το πρόγραμμα. Η μετάδοση θα γίνει από την κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι αντίπαλοι του Πετρούνια στον τελικό

Λαν Σινγκγιού

Τσανγκ Μπόενγκ (Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού)

Αντέμ Ασίλ (παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και «χρυσός» μαζί με τον Πετρούνια στο ευρωπαϊκό του Μαΐου)

Χάρι Χέπγουορθ

Γκλεν Κουίλ

Σαμίρ Αίτ Σαΐντ

Ντόνελ Γουίτενμπεργκ

Κάιο Σούζα