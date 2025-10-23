Hellenic Championship ATP 250: Συζητήσεις και με την WTA για τουρνουά γυναικών στην Ελλάδα

EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά κι η Μαρία Σάκκαρη είναι αρκετά πιθανό να αγωνιστεί εντός έδρας σε τουρνουά της ATP.

Ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου για το Hellenic Championship ATP 250, αποκάλυψε ότι γίνονται συζητήσεις για να προστεθεί και τουρνουά γυναικών.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο διευθυντής του τουρνουά, το οποίο θα γίνει στο Telekom Center Athens, από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου, τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει φέτος, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ενόψει του καλενταριού για το 2026.

Ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τη Μαρία Σάκκαρη και τουρνουά της WTA, έχουμε επαφές και συζητήσεις για τουλάχιστον τρεις μήνες. Δεν θα γίνει κάποια διοργάνωση φέτος, αλλά γίνονται διαπραγματεύσεις για του χρόνου. Θα ήταν πραγματικά πολύ σπουδαίο, μία τενίστρια όπως η Μαρία Σάκκαρη ν' αποτελέσει το brand name σε μία διοργάνωση της WTA, ώστε να καταφέρει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό όπως θα κάνει σε λίγες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς».