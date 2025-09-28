Ομάδες

Βόλεϊ: Στην κορυφή του κόσμου η Ιταλία, διατήρησε τον τίτλο της
Onsports Team 28 Σεπτεμβρίου 2025, 19:10
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Στην κορυφή του κόσμου η Ιταλία, διατήρησε τον τίτλο της

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» επικράτησε 3-1 σετ της Βουλγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στις Φιλιππίνες.

Το Ιταλικό βόλεϊ πανηγυρίζει μια ακόμη παγκόσμια κορυφή. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» διατήρησε τον τίτλο της, κατακτώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ που διεξήχθη στις Φιλιππίνες. Στον τελικό επικράτησε 3-1 σετ της Βουλγαρίας.

Αυτός είναι ο πέμπτος τίτλος των Ιταλών στη διοργάνωση. Οι οποίοι ήταν δίκαιοι πρωταθλητές, καθώς στην τελική φάση έκαναν εξαιρετική πορεία χάνοντας μόλις ένα σετ.

Η πιο δύσκολη δοκιμασία των Ιταλών ήταν στα ημιτελικά με τους Πολωνούς. Για πολλούς οι δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Η νεανική Βουλγαρία ήταν αουτσάιντερ κάτι που επιβεβαιώθηκε.

Η Πολωνία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, νικώντας την Τσεχία με 3-1 στο «μικρό τελικό».

 



