Θλίψη στον ελληνικό στίβο: Πέθανε η Άρτεμις Κανδρεβιώτη
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 19:49
ΣΠΟΡ

Η πρώην πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Άρτεμις Κανδρεβιώτη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Η πρώην πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Άρτεμις Κανδρεβιώτη, έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένεια του ελληνικού στίβου.

Η άλλοτε σπουδαία αθλήτρια διακρίθηκε σε μια εποχή που το ακόντιο είχε μεγάλη δημοφιλία, χάρη στις επιτυχίες της Σοφίας Σακοράφα και της Άννας Βερούλη.

Η Κανδρεβιώτη υπήρξε αθλήτρια του ιστορικού Εθνικού Γ.Σ., καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και έντονη παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα, διακρίθηκε και στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Η ζωή της πήρε τραγική τροπή τον Νοέμβριο του 2001, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία μόλις 36 ετών. Έκτοτε έμεινε μακριά από κάθε δραστηριότητα, παλεύοντας σιωπηλά για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Άρτεμις Κανδρεβιώτη «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (8/8), σε ηλικία 60 ετών.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της Άρτεμις Κανδρεβιώτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη (12/8) στις 11 το πρωί στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.



