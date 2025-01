Australian Open: Η Κις το πρώτο Grand Slam, κέρδισε στον τελικό την Σαμπαλένκα

Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία έφτασε η Αμερικανίδα τενίστρια, μια και επιβλήθηκε στον τελικό της Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα και δεν της επέτρεψε να φτάσει στην τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση του Australian Open.

Η 30χρονη αθλήτρια μπήκε αποφασισμένη να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και κατάφερε να φέρει σε δύσκολη θέση την Σαμπαλένκα, κρατώντας το σερβίς της μέχρι το 5πέμπτο game. Σ' εκείνο το σημείο, η Κις έκανε το πρώτο break του τελικού και προηγήθηκε με 4-1. Όμως η Λευκορωσίδα αντέδρασε και «έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου της για να μειώσει σε 5-3, με την Κις να «απαντά» άμεσα και με δεύτερο break να παίρνει το σετ με 6-3, μετά από 36 λεπτά αγώνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο σετ, η Σαμπαλένκα ήταν επιβλητική. Με δεδομένο ότι δεν είχε να χάσει κάτι, έπαιξε το γνωστό εντυπωσιακό της τένις και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Κις. Με δύο breaks στο τρίτο και στο πέμπτο game, η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, απέδειξε ότι είναι η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, προηγήθηκε με 5-1 και ισοφάρισε τον τελικό (6-2), μετά από 45 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστριες προσέφεραν πλούσιο θέαμα και συναρπαστική εξέλιξη στην διεκδίκηση του τροπαίου. Τόσο η Σαμπαλένκα, όσο και η Κις «κράτησαν το σερβίς τους» μέχρι το 5-5. Σ’ εκείνο το κρίσιμο σημείο, η Αμερικανίδα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και ν' αποκρούσει τις επιθέσεις της Σαμπαλένκα για ένα καθοριστικό break. Και σαν να μην έφτανε αυτό για την Λευκορωσίδα, η Κις πέτυχε το σημαντικότερο break του τελικού, πανηγυρίζοντας την κορυφαία νίκη στην καριέρα της με 7-5, μετά από 43 λεπτά αγώνα.

The Keys to victory!@Madison_keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/p2RdID6JQc