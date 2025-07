Ο απίθανος Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα 38 του: Δύο γκολ σε πέμπτο διαδοχικό αγώνα

Ο «Pulga» σημείωσε και τα δύο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη (2-1) επί του Νάσβιλ.

Με τον Μέσι να σκοράρει ακατάπαυστα, μετρώντας 10 γκολ και 5 ασίστ, η ομάδα του έκανε το «5 στα 5» κι συνέχισε την ανοδική πορεία της στην ανατολική περιφέρεια του πρωταθλήματος των ΗΠΑ. Συνολικά, ο Αργεντινός «σταρ» μετράει 16 τέρματα σε 16 αγώνες στο MLS κι είναι πρώτος σκόρερ, μαζί με τον Σαμ Σάριτζ του Νάσβιλ.

5️⃣?? Leo Messi has completed five consecutive MLS games scoring a brace.



⚽️⚽️ vs Montréal

⚽️⚽️ vs Columbus

⚽️⚽️ vs Montréal

⚽️⚽️ vs New England

⚽️⚽️ vs Nashville pic.twitter.com/O8wwvJJSlK