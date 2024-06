Εκτός ημιτελικών στο Roland Garros o Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Αλκαράθ του έβαλε και πάλι φρένο!

EPA/YOAN VALAT

Onsports Team

Την έκτη ήττα του σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Ισπανό τενίστα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Αλκαράθ πήρε τη νίκη (έπειτα από σχεδόν δύο ώρες) κόντρα στον Έλληνα πρωταθλητή, δίχως να χάσει σετ και προκρίθηκε στους «4», όπως ακριβώς είχε συμβεί και την περασμένη σεζόν στο Grand Slam του Παρισιού.

Στον τέταρτο προημιτελικό του τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break με το «καλημέρα», με τον αντίπαλο να φτάνει και σε δεύτερ, για το 1-0 που ήρθε με 6-3, έπειτα από 33 λεπτά.

Ο Στέφανος ήταν εμφανώς εκνευρισμένος, καθώς έβλεπε να μην του βγαίνει τίποτα στο ματς, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Αλκαράθ, ο οποίος προηγήθηκε 3-0 στο δεύτερο σετ.

What a passing shot to conclude the point ?#RolandGarros pic.twitter.com/FpO1AcHFpX — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Το Νο9 στον κόσμο, όμως, επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 4-4, με τον σετ να οδηγείται στο tie break, όπου ο Ισπανός ήταν το πιο ψύχραιμός και το πήρε με 7-3.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν πιο σταθερός, αλλά ο Αλκαράθ βρήκε break την κατάλληλη στιγμή, προηγήθηκε με 4-3, για να φτάσει στο 6-4 και το 3-0 στα σετ.