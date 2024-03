Μαρία Σάκκαρη: «Υποκλίθηκε» στο Νο1 του κόσμου – Κατέκτησε το Indian Wells η φοβερή Σβιόντεκ

EPA/JOHN G. MABANGLO

Onsports Team

Η εκπληκτική Πολωνή απέδειξε γιατί είναι στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας για δεύτερη φορά στην καριέρας της τον τίτλο στο «1000άρι» της Καλιφόρνια.

Η Σβιόντεκ πήρε τα οκτώ τελευταία games κι έκλεισε το ματς σε 68 λεπτά, επεκτείνοντας τις εντυπωσιακές επιδώσεις της. Συγκεκριμένα, αυτός ήταν ο 19ος κερδισμένος τελικός σε συνολικά 23 συμμετοχές, ενώ συγκεκριμένα σε «1000άρια» τουρνουά το ρεκόρ της είναι 8-2!

Επίσης, τα 21 games που έχασε μέχρι την κατάκτηση του τίτλου, αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του Indian Wells, καθώς είναι τα λιγότερα τόσο στις γυναίκες, όσο και στο τουρνουά των ανδρών.

Όσον αφορά στη Σάκκαρη, δεν ξεκίνησε καλά το ματς, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε την κατάσταση, για να χάσει τελικά το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες. Αυτό την επηρέασε, με αποτέλεσμα να μην είναι αυτή που πρέπει στο δεύτερο, το οποίο έχασε χωρίς να πάρει game.

Η εξέλιξη του τελικού, Σβιόντεκ - Σάκκαρη

Η Σάκκαρη δεν είχε ρυθμό στο ξεκίνημα, δέχθηκε το break την πρώτη φορά που σέρβιρε, με τη Σβιόντεκ να προηγείται με 3-0, έπειτα από μόλις 11 λεπτά.

Στη συνέχεια, όμως, η Ελληνίδα τενίστρια μείωσε τα αβίαστα λάθη και μετά το πρώτο κερδισμένο game της, πήρε πίσω το σερβίς κι έφτασε ως το 3-3.

We've got a match on our hands ?@mariasakkari wins 3️⃣ games to level the first set with Swiatek at 3-3.#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/UOR1T9omJm — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2024

Τα περισσότερα μεγάλα «ράλι» πήγαν στη Σάκκαρη, αλλά η Σβιόντεκ ήταν πιο σταθερή και βρήκε δεύτερο break στο κατάλληλο σημείο. Συγκεκριμένα, «έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου της στο 10ο game κι «έκλεισε» το πρώτο σετ με 6-4, έπειτα από 44 λεπτά.

Η Πολωνή πήρε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ κι αυτό έμοιαζε σαν να την απελευθέρωσε. Το Νο1 στον κόσμο βρήκε break με το «καλημέρα» και στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 3-0. Το εις βάρος της σκορ, όπως φάνηκε, «χάλασε» το μυαλό της Ελληνίδας, η οποία δέχθηκε και δεύτερο break, με αποτέλεσμα να φτάσει να χάνει με 5-0.

Από εκεί δεν υπήρχε επιστροφή για τη Σάκκαρη, με τη Σβιόντεκ να «σπάει» το σερβίς της αντιπάλου της για τρίτη φορά και να κλείσει το σετ, μετά από 24 λεπτά.

ΤΑ HIGHLIGHTS