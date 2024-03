Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» θέλει να αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες στα 41 του!

Το ερχόμενο καλοκαίρι το Παρίσι θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα θα το διαδεχθεί το Λος Άντζελες.

Η πόλη των ΗΠΑ θα φιλοξενήσει τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού το 2028, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί, μολονότι θα διανύει τα δεύτερα «άντα».

