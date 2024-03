Red Bull Can You Make It?: Τα 6 μυστικά της επιτυχίας

Onsports Team

Πολλά κουτάκια Red Bull, όρεξη για νέες περιπέτειες και αγάπη για δράση, είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για να καταφέρεις να φτάσεις πρώτος στο σημείο τερματισμού του Red Bull Can You Make It?, το οποίο επιστρέφει το 2024 με υποψήφιους από όλο τον κόσμο.

Τι είναι όμως αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι για να διασχίσεις την Ευρώπη σε μόλις επτά ημέρες χωρίς τη χρήση μετρητών, πιστωτικών καρτών ή ακόμη και του κινητού τηλεφώνου;

Ομάδες τριών ατόμων από περισσότερες από 60 χώρες θα διαγωνιστούν τον Μάιο στο Red Bull Can You Make It?. Αν θέλεις εσύ και οι φίλοι σου να αποτελέσετε μία από αυτές τις ομάδες, παρακάτω θα βρεις ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να σας οδηγήσουν στη νίκη.

Αυθόρμητος χαρακτήρας

Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στο Red Bull Can You Make It?, αλλά ο προγραμματισμός δεν είναι ένα από αυτά. Οι επιλεγμένες ομάδες δεν θα γνωρίζουν ποιο από τα πέντε σημεία εκκίνησης (Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Μιλάνο) θα τους ανατεθεί παρά μόνο λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν, πόσο μάλλον τι θα συμβεί σε κάθε δεδομένη στιγμή στο μακρύ ταξίδι τους προς τον τερματισμό που είναι το Βερολίνο. Έτσι, το να είσαι αυθόρμητος και ευέλικτος είναι σίγουρα ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ικανό να σε οδηγήσει στην επιτυχία.

Ομαδικό πνεύμα

Η ομαδικότητα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα μας, σε διάφορους τομείς. Πόσο μάλλον αν πρόκειται να «δουλεύεις» αδιάκοπα με κάποιους ανθρώπους, 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Το ταξίδι θα το κάνεις με τους δύο συμπαίκτες σου από την αρχή μέχρι το τέλος, και ανεξάρτητα από το πόσο δεμένοι είστε ήδη, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψεις πράγματα γι' αυτούς που δεν είχες συνειδητοποιήσει ποτέ. Θα ανακαλύψετε μαζί δυνατά σημεία σας, αλλά και αδυναμίες και θα βρείτε τρόπους να αξιοποιήσετε όλοι μαζί τα χαρακτηριστικά σας εκείνα που μπορούν να σας οδηγήσουν στη νίκη. Άλλωστε έτσι κάνουν οι δυνατές ομάδες!

Μπρίο, ταμπεραμέντο και ευρηματικότητα

Πώς θα πείσεις εσύ και οι συμπαίκτες σου, εντελώς άγνωστους να σας δώσουν ό,τι χρειάζεστε - φαγητό, μεταφορικά μέσα, ένα μέρος για να κοιμηθείτε - με μοναδικό αντάλλαγμα κουτάκια Red Bull; Η απάντηση βρίσκεται στην ικανότητα σου να πείσεις με διακριτικό τρόπο τους περαστικούς έτσι ώστε να συνδράμουν στη μετακίνησή αλλά και στη διανυκτέρευσή σου. Σε προηγούμενα Red Bull Can You Make It? οι συμμετέχοντες με όπλο την πειθώ έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες μεταξύ των οποίων η μετακίνησή τους με αλεξίπτωτο ακόμα και η διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Περιπετειώδης προσωπικότητα

Σε αυτόν το διαγωνισμό, δεν έχει σημασία μόνο ποιος θα φτάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού στο Βερολίνο. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και γι' αυτό δύο από τα τρία κριτήρια για να ανέβεις στον πίνακα κατάταξης είναι τα challenges. Υπάρχουν Checkpoint Challenges σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς και Adventure Challenges που μπορείς εσύ και η ομάδα σου να ολοκληρώσετε τα tasks σε οποιοδήποτε σημείο του ταξιδιού. Όσα περισσότερα challenges ολοκληρώνετε, τόσο περισσότερους πόντους κερδίζετε.

Ταλέντο στην αφήγηση

Καθώς μαζεύεις εμπειρίες, θα πρέπει να τις μοιράζεσαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσω των vlogs που θα δημιουργείς με την ομάδα σου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η ομάδα σου θα έχει έναν ειδικό «χώρο» στο www.redbullcanyoumakeit.com όπου θα προβάλλονται τα vlogs σας. Άσε ελεύθερη την πένα σου να γράψει τις καλύτερες αφηγήσεις. Το vlogging παίζει και αυτό εξίσου σημαντικό ρόλο αφού αποτελεί το τρίτο κριτήριο για την ανάδειξη του νικητή.

Ενθουσιασμός

Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό από όλα είναι ο ενθουσιασμός και η διασκέδαση. Οι πιο επιτυχημένες ομάδες του Red Bull Can You Make It? τείνουν να μην παίρνουν τους εαυτούς τους πολύ στα σοβαρά και αυτή η διασκεδαστική φύση τους είναι που αρέσει στους ανθρώπους που συναντούν, καθώς και τους διαδικτυακούς τους followers. Άλλωστε, το νόημα μιας περιπέτειας είναι να την απολαμβάνεις!

Συνεργάτης και υποστηρικτής στην μοναδική εμπειρία του "Red Bull Can You Make It?" θα είναι και το Vodafone CU προσφέροντας unlimited data, πολλά ακόμα εργαλεία και εκπλήξεις στις ομάδες για να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους με επιτυχία, να ζήσουν την εμπειρία στο έπακρο και να τη μοιραστούν με όλους στα social media.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το Red Bull Can You Make It? 2024 - και να υποβάλεις αίτηση συμμετοχής - εδώ.