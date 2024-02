Η Αθηνά Παπαφωτίου, πρέσβειρα του 8ου Νο Finish Line Athens, μας καλεί στο «Lidl Woman Run»!

Onsports Team

100 ημέρες απέμειναν για τον αγώνα 5χλμ «Lidl Woman Run» που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα του 8ου No Finish Line Athens, Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στις 10 το πρωί.

Η πρώην πασαδόρος της Εθνικής ομάδας και αρχηγός του Παναθηναϊκού, Αθηνά Παπαφωτίου προτρέπει όλες τις γυναίκες να δηλώσουν συμμετοχή για να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων χιλιομέτρων, τα οποία μεταφράζονται σε ευρώ προσφοράς για τη συνέχιση του έργου του «Μαζί για το Παιδί»!

Η back to back Πρωταθλήτρια Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, που εκτός από τις αγωνιστικές της ικανότητες είναι γνωστή και για την έντονη φιλανθρωπική της δράση, έχοντας ιδρύσει μαζί με την πρώην συμπαίκτριά της στην Μιλούζ, το Ανθρωπιστικό Πρόγραμμα «Thriboo», με εθελοντικές δράσεις προώθησης εναλλακτικών μέσων εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού σε αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως η Ζανζιβάρη και το «Zanzibar School of Hope», δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το κορυφαίο φεστιβάλ ψυχαγωγίας, άθλησης και κοινωνικής προσφοράς, No Finish Line Athens.

Αναλαμβάνοντας έτσι ρόλο πρέσβειρας του 8ου NFL Athens καλεί όλες τις γυναίκες να λάβουν μέρος στον αγώνα 5 χιλιομέτρων, Lidl Woman Run που θα πραγματοποιηθεί σε 100 ημέρες από σήμερα:

«100 ημέρες απομένουν για το Lidl Woman Run που θα γίνει στο πλαίσιο του κορυφαίου φεστιβάλ άθλησης και ψυχαγωγίας No Finish Line Athens.

Είμαι η Αθηνά Παπαφωτίου, πρώην διεθνής βολεϊμπολίστρια και αρχηγός του Πρωταθλητή Ελλάδας, Παναθηναϊκού και ήδη δήλωσα συμμετοχή στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων Γυναικών που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαΐου στις 10 το πρωί στην Αγορά του ΟΑΚΑ.

Εσύ δήλωσες συμμετοχή για να μαζέψουμε όλοι μαζί χιλιόμετρα για το «Μαζί για το Παιδί», ούτως ώστε να συνεχίσει το σπουδαίο έργο στήριξης 30.000 παιδιών που είναι σε ανάγκη!»

Η διαδικασία εγγραφής

Με μία επίσκεψη στην διεύθυνση www.nflathens.com μπορείς και εσύ να «κλείσεις» μία από τις 10.000 διαθέσιμες θέσεις στο κορυφαίο ελληνικό αθλητικό φεστιβάλ, έναν μοναδικό αγώνα άθλησης-αναψυχής-προσφοράς. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως, σε έναν αγώνα όπου το κάθε χιλιόμετρο μετράει!

Οι ατομικές εγγραφές στο «Charity Run» γίνονται ηλεκτρονικά από 17 Δεκεμβρίου 2023 έως 4 Απριλίου 2024 στο nflathens.com επιλέγοντας το συγκεκριμένο αγώνισμα και συμπληρώνοντας τη φόρμα ατομικής συμμετοχής. Οι ομαδικές συμμετοχές γίνονται ξεχωριστά και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία συμμετοχών στο teams@nflathens.com

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώνεται άμεσα με την καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής μέσω κάρτας και η επιβεβαίωση της συμμετοχής γίνεται με την αποστολή στην προ-δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση σχετικού επιβεβαιωτικού μηνύματος.