Μαρία Σάκκαρη: Κακή εμφάνιση και πρόωρος αποκλεισμός στο Άμπου Ντάμπι

Η Σάκκαρη δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή ημέρα, στο πρώτο παιχνίδι της μετά το Australian Open.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πήρε μόλις 3 games κόντρα στο Νο26 του κόσμου, που έφτασε τις 20 νίκες κόντρα σε αθλήτριες που είναι στο Top-10.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε πολλά θέματα στο σερβίς της, με αποτέλεσμα να υποπέσει και σε 6 διπλά λάθη. Επίσης, είχε μόλις 55% κερδισμένους πόντους από πρώτο σερβίς και 0/7 break points. Από την άλλη, η Κιρστέα παραχώρησε 8 πόντους (74%) στο πρώτο σερβίς και μέτρησε 5/17 break points.

Η Ρουμάνα έφτασε στη νίκη, μετά από μόλις 77 λεπτά και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα. Από την άλλη, η Σάκκαρη είπε πρόωρο αντίο στο πρώτο παιχνίδι της στο «500άρι» του Άμπου Ντάμπι.

20th Top 10 win of her career ?@sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty