Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Σίνερ! Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του με εκπληκτική ανατροπή

Ο Ιταλός βρέθηκε με πίσω με 0-2 από τον Ρώσο στον τελικό, αλλά πήρε τα τρία επόμενα σετ και πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο σε Grand Slam.

Ο Σίνερ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς είδε τον Μεντβέντεφ να παίρνει τα δύο πρώτα σετ με 6-3. Δεν το έβαλε, όμως, κάτω και συνέχισε να δίνει τη μάχη του και τελικά δικαιώθηκε, σημειώνοντας τεράστια ανατροπή!

Ο 23χρονος τενίστας πήρε τα επόμενα τρία σετ με 6-4, 6-4, 6-3, για να ολοκληρώσει το ματς ως θριαμβευτής, μετά από 3 ώρες και 45 λεπτά! Με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο, ο Σίνερ πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στην Αυστραλία και τον παρθενικό του γενικότερα σε τουρνουά Grand Slam.

