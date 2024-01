Ανασκόπηση 2023, Πινγκ Πονγκ: Χρονιά με ποικίλες δυνατές στιγμές για τα ελληνικά χρώματα

Onsports Team

Τόσο μέσα από τα.. παραβάν με πρόσφατη κιόλας τη διπλή επιτυχία στο τουρνουά της World Table Tennis, στην Ιταλία, με τις δύο 2ες θέσεις σε απλό και διπλό, όσο και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Στιγμές που είχαν να κάνουν με την πραγματοποίηση νέων διεθνών αγώνων στη χώρα μας, με την έλευση νέων πρωταθλητών Ευρώπης στην ελληνική Α1, με την εξασφάλιση σημαντικής ολυμπιακής υποτροφίας και την εφαρμογή επιστημονικού προγράμματος, με την πρόοδο στη διεθνή σκηνή της διαιτησίας και άλλα γεγονότα.

Η ποικιλία των δυνατών στιγμών αφορά βεβαίως και το αγωνιστικό πεδίο. Στη μεγάλη κατηγορία ο Παναγιώτης Γκιώνης στο απλό και ο ίδιος αθλητής με τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη στο διπλό είχαν μέσα στον Δεκέμβριο την περήφανη θέση των φιναλίστ στους τελικούς του ιταλικού Feeder. Στην αρχή της σεζόν 2023-2024 η εθνική ομάδα ανδρών έγινε ξανά η πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια μετά από 30 χρόνια. Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα των μικρών ηλικιών, που διοργάνωσε με επιτυχία η Ορεστιάδα, η εθνική εφήβων κατέκτησε τη 2η θέση και λίγο καιρό μετά, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η εθνική παίδων εξασφάλισε την άνοδο στην Α κατηγορία της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής στο Europe Trophy ανδρών και πέτυχε τρεμπλ, καθώς πήρε επίσης πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας. Τη 2η θέση στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή διοργάνωση των γυναικών χάρηκαν οι Σάρισες Φλώρινας, ενώ ο Γιάννης Σγουρόπουλος κατέκτησε τον 5ο ευρωπαϊκό τίτλο του και ήταν στο Europe Cup με τη γαλλική Ενεμπόν. Στη σειρά των Europe Youth Tournaments ο Γιάννη Κούτρα έφτασε σε δύο πρωτιές στο απλό Under 15.

Στους αγώνες στο εσωτερικό ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον τίτλο της Α1 και στις γυναίκες, ενώ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών φόρεσαν το χρυσό μετάλλιο στο στήθος ο Γιάννης Σγουρόπουλος και η Ιωάννα Γερασιμάτου.

Σε επίπεδο αθλητών με αναπηρίες (και ανάμεσα σε άλλες διεθνείς πρωτιές μας) η νεαρή Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην κλάση 2 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κι έδωσε ιδανική συνέχεια στην ανάλογη διάκριση πέρσι στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ στους βετεράνους ο αγέραστος Σταύρος Πλακαντωνάκης πανηγύρισε δύο μετάλλια στα διπλά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Πέρα από την Ορεστιάδα, η ΕΦΟΕπΑ ζει ξεχωριστή τιμή και εμπειρία οργανώνοντας στο Ηράκλειο της Κρήτης το World Table Tennis For Health Festival, παγκόσμιους αγώνες για άτομα με Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ, ενώ μετά από δεκαετίες φιλοξένησε πάλι ευρωπαϊκής εμβέλειας τουρνουά για μικρές ηλικίες. Οργανώνει το Greek Open στο Λουτράκι, το ζητά και το εξασφαλίζει και για την επόμενη χρονιά.

Σε μία εξέλιξη, που για πολλούς ήταν απίστευτη, ήρθαν στο ελληνικό πρωτάθλημα το πρώην νούμερο 1 του κόσμου Ντιμίτρι Οβτσάροφ για τον Ολυμπιακό και ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης Εμμανουέλ Λεμπεσόν για τον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερο γεγονός και η επιστροφή του Καλλίνικου Κρεάνγκα στην Α1 μετά από 28 χρόνια, μάλιστα γι’ αυτό, όπως και το πτυχίο του στη Γυμναστική Ακαδημία, έλαβε τιμητική διάκριση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Επίσης, η Ιωάννα Ζτάλιου από τη Θεσσαλονίκη έγινε η πρώτη διαιτητής από την Ελλάδα, που περνά στους blue badge status διαιτητές του αθλήματος για να δουλέψει σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις και τέλος, η ομοσπονδία εξασφάλισε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή την υποτροφία «Olympic Solidarity 2021-2024 Plan/ Development of National Sports System», ύψους 30.000 αμερικανικών δολαρίων κι εφάρμοσε επιμορφωτικό πρόγραμμα για όλους μέχρι τη δύση του έτους.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, που μας αποχαιρετά στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

Στις 8 του μήνα η Μαλαματένια Παπαδημητρίου χαίρεται την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστρίας γυναικών με τη Λιντς AG Φρόσμπεργκ. Στον τελικό με την TTC Βίλας το σκορ ήταν 3-1.

Στο διάστημα 11 με 14 Ιανουαρίου γίνεται στο Λιντς το WTT Youth Contender της Αυστρίας με έντονη ελληνική παρουσία. Το καλύτερο πλασάρισμα σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης. Ο αθλητής της Φιλίας Ορεστιάδας φτάνει στις θέσεις 9-16 της ηλικιακής κατηγορίας Under 13.

Το Μουσκάτ του Ομάν φιλοξενεί από τις 16 έως τις 21/01 το Παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων 2023 και φτάνει σε μεγάλη επιτυχία ο αγέραστος Σταύρος Πλακαντωνάκης. Ο γηραιότερος από τους 5 Έλληνες, που παίρνουν μέρος στη διοργάνωση, κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό ανδρών της κατηγορίας 80-84 ετών με συμπαίκτη τον Γερμανό Βόλφγκανγκ Βενκ και το χάλκινο στο διπλό μικτό της ίδιας κατηγορίας με την Ατσούκο Σιρέι από την Ιαπωνία.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

Στις αρχές του μήνα η Μαλαματένια Παπαδημητρίου μετέχει στο WTT Youth Star Contender της Τυνησίας. Κάνει την καλύτερη πορεία στο διπλό κοριτσιών Under 19 και πλασάρεται στις θέσεις 5-8 με συμπαίκτρια τη Χάνα Γκόντα από την Αίγυπτο.

Στις 13/02 ανοίγει με μαζική συμμετοχή το πρόγραμμα στη Σχολή Προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γ επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Η αρχή γίνεται με διαδικτυακά μαθήματα, παίρνουν μέρος περίπου 90 άνδρες και γυναίκες (ανάμεσά τους βασικά στελέχη των εθνικών μας ομάδων) και διευθυντής της Σχολής είναι ο Μιχάλης Κατσικαδέλης.

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης πραγματοποιεί με κάθε επισημότητα στις 24/02 τελετή βραβεύσεων στο φιλόξενο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αποδίδει τιμές σε ομάδες, αθλητές και παράγοντες του αθλήματος, απονέμει τα έπαθλα στα σωματεία, που πρωταγωνίστησαν τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματα και κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Η βραδιά κρύβει και συγκίνηση, πρώτα διότι γίνεται αναφορά σε αποθανόντες ανθρώπους του αθλήματος και ιδιαίτερα στον εμβληματικό πρώην πρόεδρο της ΕΦΟΕπΑ και πρωταθλητή Χρήστο Χριστοδουλάτο κι έπειτα διότι βραβεύεται ο τέως πρόεδρος της ομοσπονδίας Μανώλης Κολυμπάδης, που σφράγισε διοικητικά μία μακρά περίοδο τεσσάρων δεκαετιών.

Η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία γυναικών 1-2 (αθλητριών σε αμαξίδιο) στο Para TT όπεν της Αιγύπτου, που διεξάγεται το τριήμερο 25-27/02 στην πόλη Γκίζα. Με τις οδηγίες της προπονήτριάς της Ελευθερίας Νταουντάκη, φτάνει αήττητη σε μία ακόμα πρωτιά σε τουρνουά της ITTF στη βαθμίδα Fa20.

ΜΑΡΤΙΟΣ:

Το τριήμερο 01-03/03 διεξάγονται στη Βίλα Ρεάλ οι αγώνες των αγοριών στο πορτογαλικό WTT Youth Contender. Πολύ καλή πορεία πραγματοποιεί ο Γιώργος Κοσμάς και πλασάρεται στις θέσεις 9-16 της κατηγορίας αθλητών μέχρι 17 ετών. Επίσης, ο Γιάννης Μαλαμούδης στους αθλητές έως 19 ετών και ο Κώστας Φάκαρος στους αθλητές έως 15 ετών προκρίνονται στα ταμπλό και ολοκληρώνουν στις θέσεις 33-64. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο προπονητής του ΑΣ ΦΕΑ Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Από τις 07 έως τις 19/03 η Σιγκαπούρη φιλοξενεί ένα ακόμα μεγάλο event, το World Table Tennis Smash. Ο Παναγιώτης Γκιώνης έχει τη χαρά να είναι στους συμμετέχοντες και αφού νικά τον Ουκρανό Γιάροσλαβ Ζμουντένκο αποκλείεται στον 2ο προκριματικό γύρο του απλού ανδρών με 3-2 σετ από τον νεαρό Γερμανό Κέι Στούμπερ.

Στις 11/03 στο ΣΕΦ διασφαλίζει πρόωρα τον τίτλο στην Α2 γυναικών ο ΓΑΟ Πειραιά αυξάνοντας το αήττητο. Φτάνει εν τέλει με 14 νίκες στην άνοδο και βασίζεται στις Δέσποινα Δάνδουλα, Κωνσταντίνα Μελετιέ, Μαίρη Κουκουτού, Βασιλεία Χάλαρη, Ελένη Χαριτούδη έχοντας στον πάγκο τον Γιώργο Χριστοφοράκη.

Στις 12 του μήνα ο ΟΕΑ Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται πρωταθλητής στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών κι εξασφαλίζει παράλληλα την άνοδο στην Α1. Σημειώνει το απόλυτο των επιτυχιών με τους αθλητές Κοσταντίν Παραπάνοφ, Ντανιέλ Ιβάνοφ, Ανέστη Καριοφυλλίδη, Ανέστη Γιοβά, Σωτήρη Σαπάκο και κόουτς τον Παντελή Ελευθεριάδη.

Στην ίδια ημερομηνία ο Ολυμπιακός σιγουρεύει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα της Α1 γυναικών χωρίς ν’ αγωνιστεί. Αναβάλλονται τα παιχνίδια του στο τελευταίο Σαββατοκύριακο, αλλά χάρη στην αήττητη πορεία του και τα υπόλοιπα αποτελέσματα πετυχαίνει από νωρίς και μαθηματικά τον στόχο του. Στις 29 Απριλίου θα έκλεινε επίσης με νίκες τη διοργάνωση. Ο προπονητής Γιώργος Χριστοφοράκης στηρίζεται στις Μαργαρίτα Πεσότσκα, Τζορτζίνα Πότα, Φελίπα Μπέργκαντ, Ντεμπόρα Βιβαρέλι (από Ουκρανία, Ουγγαρία, Σουηδία και Ιταλία αντίστοιχα), Αλίκη Κιούφη κι έχει επίσης στο ρόστερ τις νεάνιδες Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη και Μαρία-Ιωάννα Κρεάνγκα.

Στις 16/03 στην Ιταλία η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά κατακτά την 3η θέση στην κλάση 1 (με αμαξίδιο) στο διεθνές τουρνουά ατόμων με αναπηρίες, που γίνεται στο Λινιάνο. Στις οδηγίες έχει την προπονήτριά της Ελευθερία Νταουντάκη.

Ο ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ – Η 2Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Την Κυριακή 19/03 ο Ολυμπιακός ΣΦΠ φτάνει σε ιστορική διάκριση. Σε πειραϊκό έδαφος, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατακτά το Europe Trophy ανδρών 2023, σηκώνει το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Στον τελικό του OLP-COSCO Europe Trophy Grand Final επιβάλλεται της πολωνικής Pharma Orlicz 1924 Suchedniow με 3-0. Στην αήττητη πορεία του στο 3ο τη τάξει Ευρωπαϊκό Κύπελλο συλλόγων παρατάσσει τους Κροάτες Αντρέι Γκάτσινα, Τόμισλαβ Πουκάρ, τον Τάσο Ρηνιώτη, τον Άγγλο Λίαμ Πίτσφορντ και τον Σωκράτη Γιαννούτσο κι έχει στο κοουτσάρισμα τον Γιώργο Χριστοφοράκη.

Επίσης στις 19/03 γράφουν τη δική τους ιστορία στη Μιραντέλα της Πορτογαλίας οι Σάρισες Φλώρινας. Παίρνουν τη 2η θέση στο Europe Trophy γυναικών και φτάνουν στην καλύτερη στιγμή τους δίνοντας μάλιστα, θαυμάσια συνέχεια στον τίτλο του Παναθηναϊκού το 2022 στην εναρκτήρια χρονιά του θεσμού. Στον τελικό οι Σάρισες χάνουν από τη γαλλική Ζουέ Λε Τουρ με 3-0. Την τριάδα τους αποτελούν οι Μπερναντέτ Μπαλίντ (Ουγγαρία), Λιου Τζούντιθ (Γαλλία), Δέσποινα Άμπα, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Ούγγρος προπονητής Μαρκ Πινκ.

Στο τριήμερο 19-21 Μαρτίου εκπροσωπούν αθλήτριες από τον Ωρίωνα Χίου την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο WTT Youth Contender της Τουρκίας, στην Αττάλεια. Η Βασιλική Μπουλά προχωρά περισσότερο και πλασάρεται στις θέσεις 9-16 της ηλικιακής κατηγορίας Under 15. Στο κοουτσάρισμα είναι η προπονήτρια του συλλόγου Ρούλα Λαμπρινίδη.

Στις 25 και 26/03 αναδεικνύονται στο Αμύνταιο της Φλώρινας οι Πανελληνιονίκες της μεγάλης κατηγορίας. Στο απλό ανδρών ο Γιάννης Σγουρόπουλος του Ολυμπιακού διατηρεί τα πρωτεία, στο απλό γυναικών είναι νέα πρωταθλήτρια η Ιωάννα Γερασιμάτου. Στους τελικούς ο Σγουρόπουλος επικρατεί του συμπαίκτη του Τάσου Ρηνιώτη με 4-2 σετ, ενώ η Γερασιμάτου ξεπερνά με 4-2 σετ την Αλίκη Κιούφη του Ολυμπιακού. Στο διπλό ανδρών κρατούν τα σκήπτρα τα αδέρφια Γιώργος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος του Παναθηναϊκού, στο διπλό γυναικών φτάνουν στην πρωτιά η Ιωάννα Γερασιμάτου της ΑΕΚ με την Κωνσταντίνα Παρίδη του Παναθηναϊκού, ενώ στο διπλό μικτό παίρνουν το χρυσό μετάλλιο ο Γιώργος Σταματούρος και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου του Ολυμπιακού.

Στα τέλη του μήνα η Αττάλεια φιλοξενεί και το τουρκικό Feeder. Η Κατερίνα Τόλιου έχει θετική πορεία, σημειώνει δύο νίκες στο ταμπλό και σταματά στη 16άδα με 3-1 σετ από την κινεζικής καταγωγής Βαν Γιουάν, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα της Γερμανίας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

Στις πρώτες δύο μέρες του μήνα διεξάγεται στη Γεωργιανή Καβάλας ο τελικός των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων 2022-2023. Μετέχουν συνολικά 85 παιδιά από 6 ηλικιακές κατηγορίες, τα καλύτερα στη σεζόν με βάση τις θέσεις τους στην ειδική βαθμολογία των τουρνουά. Ο τελικός αφιερώνεται στη μνήμη του αθλητή του ΑΣΕΑ Καβάλας Ιωάννη Γιαννικόπουλου, ο οποίος χάνει λίγο καιρό πριν τη ζωή του από την επάρατη νόσο σε ηλικία μόλις 13 ετών. Το χρυσό μετάλλιο κατακτούν ο Αλέξανδρος Μαδέσης στους εφήβους, η Χρυσή Φωτιάδου στις νεάνιδες, ο Γιάννη Κούτρα στους παίδες, η Μαύρα Κοντοπούλου στις κορασίδες, ο Αναστάσιος Φουσέκης στους παμπαίδες και η Αφροδίτη-Ιωάννα Σαρικάκη στις παγκορασίδες.

Στις 04/04 ο Γιάννης Σγουρόπουλος προσθέτει στους τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους του στο απλό κι έναν από Ευρωπαϊκό Κύπελλο ομάδων. Στέφεται με την Ενεμπόν πρωταθλητής στο Europe Cup 2023. Στον καθοριστικό δεύτερο τελικό το γαλλικό κλαμπ ομάδα καταβάλλει στην έδρα του με 3-1 την πολωνική Ντζιάλντοβο, καλύπτει την ήττα με 3-2 στον πρώτο τελικό και σηκώνει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στον θεσμό. Ο Ελευσίνιος άσος δεν χρησιμοποιείται στη ρεβάνς, αλλά είχε αγωνιστεί την πρωταπριλιά στον πρώτο τελικό. Γίνεται ο δεύτερος Έλληνας, που κατακτά Ευρωπαϊκό Κύπελλο με ξένο κλαμπ, μετά τον Καλλίνικο Κρεάνγκα στο Νάνσι Έβανς το 2003 με την επίσης γαλλική Μονπελιέ. Συμπαίκτες του ο Σουηδός Κρίστιαν Κάρλσον, ο Τσουάν Τσι Γιουάν από την Ταϊπέι και ο Δανός Άντερς Λιντ.

Το τριήμερο 05 με 07/04 γίνονται στο ΣΕΦ οι Πανελλήνιοι Αγώνες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολικής χρονιάς 2022-2023. Στην τελευταία ημέρα παίρνουν το χρυσό μετάλλιο στο απλό ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος από το ΕΠΑ.Λ. Αλίμου στους μαθητές και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη από το 8ο ΓΕ.Λ. Πειραιά στις μαθήτριες. Στις 05/04, στο ομαδικό μαθητών, φτάνει στην πρωτιά το 4ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Αττικής με τον Αλέξανδρο Μαδέση και τον Παναγιώτη Τόγγο.

Από τις 05 έως τις 09/04 το Σεράγεβο φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 21 και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου είναι παρούσα άλλη μια χρονιά. Πετυχαίνει το καλύτερο πλασάρισμα στο διπλό γυναικών, όπου με την Ουγγαρέζα Χέλγκα Ντάρι μπαίνουν στην πρώτη 16άδα. Στο απλό περνάει το στάδιο 1 των γκρουπ και αποκλείεται στο 2ο, ενώ στο διπλό μικτό χάνει στο 1ο γύρο με τον Πολωνό Ματέους Ζαλέβσκι.

Από τις 6 έως τις 10 Απριλίου διεξάγεται στην Αυστρία ένα καθιερωμένο τουρνουά για τις μικρές ηλικίες, το επονομαζόμενο Raifeissen Youth Championships. Τα ελληνικά χρώματα απολαμβάνουν δύο χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία Under 11 κι ένα χρυσό στην Under 13 στο ταμπλό της «παρηγοριάς». Ο 11χρονος Γιώργος Κούβελας παίρνει την 3η θέση στο απλό. Ο ίδιος αθλητής και ο συνομήλικός του Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης ανεβαίνουν στο 3ο σκαλί του βάθρου στο ομαδικό της Under 11. Στην κατηγορία Κ13 ο Δημήτρης Γεωργαλλίδης και ο Απόστολος Βατσακλής φτάνουν στο ομαδικό στην πρωτιά του επονομαζόμενου Youth Upper-Austria Challenge Trophy. Αρχηγός αποστολής είναι η προπονήτρια του ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης Λουκία Γιανναδάκη.

Στο τετραήμερο 08-11/04 το κλειστό γυμναστήριο Σαλαμίνας «Νίκος Γραμματικός» φιλοξενεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων. Στο ομαδικό χαίρονται την 1η θέση ο ΑΣ Ίφιτος Πατρών στους εφήβους και ο Ολυμπιακός ΣΦΠ στις νεάνιδες. Το σωματείο από την αχαϊκή πρωτεύουσα πανηγυρίζει τον πρώτο του πανελλήνιο τίτλο και στον τελικό ξεπερνά την Αθηνά Μαγκουφάνας με 3-1. Βασίζεται στους Γιάννη Μαλαμούδη, Αλέξανδρο Αλεξόπουλο Ανδρέα Καραμπελιά, έχει αναπληρωματικό τον Άρη Τζάμι και στο κοουτσάρισμα τον Παναγιώτη Γιώτη. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον 14ο τίτλο στην ιστορία του και στον τελικό νικά το ΠΚΔ Ταύρου με 3-1. Οι Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη και Μαρία-Ιωάννα Κρεάνγκα αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Χριστοφοράκη, στη ομάδα επίσης η Ερμιόνη Γκόγκα και η Διαλεκτή Τρομαρίδου.

Στις 9 του μήνα κατακτούν τον πανελλήνιο τίτλο στο διπλό μικτό εφήβων-νεανίδων ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Στέλλα Τζαρίδου από την ΑΕΚ και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Δύο μέρες μετά ο Σωκράτης Γιαννούτσος του Ολυμπιακού γίνεται ο νέος πρωταθλητής Ελλάδας στο απλό εφήβων, ενώ η Μαλαματένια Παπαδημητρίου έρχεται 1η στο απλό νεανίδων για 3η φορά. Στους τελικούς ο Γιαννούτσος κάμπτει τον Στάθη Μανωλόπουλο της ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας με 4-0 σετ και η Παπαδημητρίου τη Στέλλα Τζαρίδου με 4-1 σετ. Στο διπλό εφήβων αναδεικνύονται πρωταθλητές Ελλάδας οι Αλεσσάντρο Φέλτσερ/Διονύσης Τιμαμόπουλος του ΑΣΕΑ Καβάλας και στο διπλό νεανίδων οι Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη/Στέλλα Τζαρίδου.

Το Λουτράκι φιλοξενεί από τις 20 έως τις 23/04 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων. Ο ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου στους παίδες και το ΠΚΔ Ταύρου στις κορασίδες σηκώνουν το κύπελλο στο ομαδικό. Ο τοπικός σύλλογος κρατάει τα πρωτεία από το 2022 και στον τελικό λυγίζει τον ΔΑΟ Ταύρου με 3-1. Το ΠΚΔ Ταύρου ξαναφτάνει σε αυτή τη διάκριση μετά από το 2001 και στον τελικό νικά τον Ωρίωνα Χίου με 3-2. Βασικοί στον Ποσειδώνα οι Γιάννη Κούτρα, Γιάννης Κιοσελόγλου, Κώστας Φάκαρος, στη σύνθεση επίσης οι Ραφαήλ Καρακώστας, Νίκος Καραγεώργος, Μιχάλης Μπιτχαβάς και τεχνικό δίδυμο ο Χρήστος Τσαρσιταλίδης και ο Τάκης Τσαρσιταλίδης. Η ομάδα του Ταύρου στηρίζεται στις Μαύρα Κοντοπούλου, Άλκηστη Κασίμη, Χρυσαυγή Τσιλοπούλου, έχει 4η παίκτρια την Άννα Παγάνη και στην τεχνική καθοδήγηση τον Μιχάλη Τσαχάκη.

Την Παρασκευή 21/04 πρωταθλητές Ελλάδας στο διπλό μικτό γίνονται ο Κώστας Φάκαρος και η Βασιλική Μπουλά και η διοργάνωση στο κλειστό γυμναστήριο «Γεώργιος Γαλανόπουλος» κλείνει την Κυριακή 23/04 με τα υπόλοιπα ατομικά αγωνίσματα. Στα αγόρια ο Γιώργος Κοσμάς παίρνει δύο τίτλους. Στο απλό παίδων όπου νικά στον τελικό τον Γιάννη Κούτρα με 4-2 σετ και στο διπλό παίδων με τον συμπαίκτη του στον ΔΑΟ Ταύρου Πέτρο Λιώτση. Πρωταθλήτρια στο απλό κορασίδων αναδεικνύεται η κινεζικής καταγωγής Qi Xinyu, που είναι μόνιμη κάτοικος Αθηνών και ανήκει στον ΑΟ Ταταύλα. Στον τελικό ξεπερνά τη Μαύρα Κοντοπούλου με 4-1 σετ. Στο διπλό κορασίδων φορούν το χρυσό μετάλλιο στο στήθος η Άλκηστις Κασίμη και η Μαύρα Κοντοπούλου.

Επίσης στις 21/04 ολοκληρώνονται στο Περθ της Αυστραλίας οι 24οι Παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων και η ελληνική αποστολή πανηγυρίζει δύο χρυσά μετάλλια: Με τον πολύπειρο Χρήστο Ξένο στο απλό της κατηγορίας 50-59 ετών και με τον νεαρό Αλέξανδρο Διακουμάκο στην κατηγορία 18-29 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU) εγκαινιάζει στην Κροατία τη σειρά των Europe Youth Tournaments, η Ελλάδα είναι εκεί κι έχει και μεγάλες διακρίσεις. Στο όπεν του Όσιγιεκ (26-30/04) ο Γιάννη Κούτρα στο απλό αγοριών Under 15 και οι Κωνσταντίνος Αλεξούδης/Γιάννης Κιοσελόγλου στο διπλό αγοριών Under 13 παίρνουν την 1η θέση. Ο Κούτρα έκανε τέλεια πορεία πρώτα σε γκρουπ κι έπειτα σε ταμπλό των «32». Το δίδυμο έφτασε στον τίτλο με συνολικά 4 νίκες. Επιπλέον, ο Κιοσελόγλου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο απλό αθλητών U13 και η Στέλλα Μαυροματάκη με τη Γεωργία Σπανού κάνουν το ίδιο στο διπλό κοριτσιών Under 15. Στο ομαδικό, η μικτή Ελλάδας/Κροατίας Κ13 πλασάρεται στις θέσεις 5-6, ενώ στην κατηγορία Under 15 η Ελλάδα κατατάσσεται 7η. Το προπονητικό τιμ αποτελούν οι σωματειακοί Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (ΑΣ ΦΕΑ Ιωαννίνων), Χρήστος Τσαρσιταλίδης (Ποσειδών Λουτρακίου) και Μάνος Αλαρούπι (ΑΣΕΑ Καβάλας).

Από τις 28 έως τις 30/04 η Κεφαλονιά πραγματοποιεί το 2ο διεθνές τουρνουά της για αθλητές με αναπηρίες. Στους αγώνες, που γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης», στο Αργοστόλι, ξεχωρίζουν το χρυσό μετάλλιο του Μάριου Χατζηκυριάκου στην κλάση 6 των ορθίων και το ασημένιο μετάλλιο του Γρηγόρη Χρυσικού στην κλάση 1 των αθλητών σε αμαξίδιο. Επίσης, στο φινάλε η Μαρία-Ισμήνη Καΐπη κατακτά την 3η θέση στην κλάση 14 του διπλού μικτού των ορθίων με συμπαίκτη τον Βέλγο Μπεν Ντεσπινέ.

Στις 29/04 ο Ολυμπιακός παραμένει η κορυφαία ομάδα στην Α1 ανδρών. Επικρατεί σε εξ αναβολής αγώνες στο ΣΕΦ και ολοκληρώνει με το απόλυτο των νικών την προσπάθειά του για δεύτερη σερί χρονιά. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τη 2η θέση και ο ΑΣ Πέρα Αθηνών την 3η. Οι Πειραιώτες έχουν στη σύνθεση τους ξένους Τόμισλαβ Πουκάρ, Ζοάο Μοντέιρο, Αντρέι Γκάτσινα, Λίαμ Πίτσφορντ, Αντονίνο Αμάτο και τον Ένιο Μέντες και τους Έλληνες Τάσο Ρηνιώτη και Σωκράτη Γιαννούτσο.

ΜΑΪΟΣ:

Το τριήμερο 05-07/05/23 οι εθνικές μας ομάδες αγωνίζονται στο Όσιγιεκ της Κροατίας για το καθοριστικό στάδιο 2 των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατακτούν την πρόκριση στα τελικά της Σουηδίας. Οι άνδρες νικούν την Ιρλανδία με 3-1, την Ισπανία και τη Νορβηγία με 3-0 και προκρίνονται με την 1η θέση από το 5ο γκρουπ. Παρατάσσονται με τους Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Κωνσταντίνο Αγγελάκη, Γιώργο Κωνσταντινόπουλο κι έχουν στην τεχνική καθοδήγηση τον Κώστα Βατσακλή. Οι γυναίκες πετυχαίνουν τον στόχο τους με τη 2η θέση από το 2ο γκρουπ. Χάνουν αρχικά από την Ιταλία με 3-1, αλλά επικρατούν της Φινλανδίας με 3-0. Αγωνίζονται με τις Κατερίνα Τόλιου, Κωνσταντίνα Παρίδη, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Αλίκη Κιούφη κι έχουν στον πάγκο τον Γιώργο Καρύτσα.

Το Σαββατοκύριακο 06 και 07/05 γίνονται στο ΣΕΦ τα καθιερωμένα μπαράζ των διασυλλογικών πρωταθλημάτων. Στα μπαράζ Α1-Α2 των ανδρών ο ΑΟ Ταταύλα εξασφαλίζει την παραμονή με πρωτιά, ενώ ο Άρης Νικαίας φτάνει στην άνοδο με τη 2η θέση. Στα αντίστοιχα ματς των γυναικών έρχεται 1η η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και μένει στην κορυφαία κατηγορία, επιστρέφει εκεί ως 2ος ο ΑΣΕΑ Καβάλας. Την άνοδο από τη Β’ Εθνική στην Α2 κατηγορία παίρνουν οι Σάρισες Φλώρινας και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης στους άνδρες, ο ΟΑ Χανίων και ο ΑΟ Ταταύλα στους άνδρες.

Από τις 12 έως τις 14/05 το Δερβένι Κορινθίας φιλοξενεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών-Νέων γυναικών. Πρωταθλητές στο ομαδικό αναδεικνύονται η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ΣΦΠ αντίστοιχα. Η ΑΕΚ λυγίζει στον τελικό τον Ίφιτο Πατρών με 3-1 και πανηγυρίζει τον παρθενικό πανελλήνιο τίτλο στην ιστορία της σε ηλικιακό πρωτάθλημα ομαδικού. Στηρίζεται στους Ιάκωβο Αϊβατίδη, Αλέξανδρο Μαδέση, Μανώλη Βουμβουλάκη, Γιάννη Πιστόλα κι έχει προπονητή τον Κώστα Μαδέση. Ο Ολυμπιακός επιβάλλεται στον τελικό του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 3-0 και βάζει πρώτη φορά στην τροπαιοθήκη του κύπελλο από το πρωτάθλημα Νέων γυναικών. Βασίζεται στις Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη, Μαρία-Ιωάννα Κρεάνγκα, Ερμιόνη Γκόγκα κι έχει στον πάγκο τον Γιώργο Χριστοφοράκη.

Στο απλό κατακτούν τους τίτλους ο Ιάκωβος Αϊβατίδης και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Ο αθλητής της ΑΕΚ κάμπτει σε τελικό με ανατροπές τον συμπαίκτη του Αλέξανδρο Μαδέση με 4-3 σετ και προσθέτει νέο τρόπαιο στη συλλογή του. Η αθλήτρια του Ολυμπιακού παίρνει το δεύτερο χρυσό στις Νέες γυναίκες μετά το 2021 και σε συναρπαστικό τελικό ξεπερνά με 4-2 σετ τη συμπαίκτριά της στον Ολυμπιακό Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη. Η Παπαδημητρίου κατακτά το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό Νέων γυναικών με τη Μαρία-Ιωάννα Κρεάνγκα. Πανελληνιονίκες στο διπλό Νέων ανδρών είναι ο Γιάννης Αναστασιάδης και ο Αλεσσάντρο Φέλτσερ (Φάρος Αλεξανδρούπολης/ΑΣΕΑ Καβάλας), ενώ στο διπλό μικτό φτάνουν στην πρωτιά οι Ζήσης Δουκέρης/Χρυσή Φωτιάδου από τον ΟΑ Χανίων και την ΑΕΚ αντίστοιχα.

Από τις 15 μέχρι τις 21/05 γίνεται στην πόλη Παναγκιούριστε το WTT Youth Contender της Βουλγαρίας. Σε επιτυχία φτάνει ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης καθώς παίρνει την 3η θέση στο απλό των αθλητών έως 13 ετών. Προχωρά με συνολικά 4 νίκες υπό την καθοδήγηση του Βούλγαρου προπονητή του στη Φιλία Ορεστιάδας Γκεόργκι Δασκάλοφ. Στα κορίτσια αγωνίζονται οι αθλήτριες του Ολυμπιακού Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Μαρία–Ιωάννα Κρεάνγκα, έχοντας στο κοουτσάρισμα τον διαχρονικά κορυφαίο εκπρόσωπο της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Καλλίνικο Κρεάνγκα. Η Παπαδημητρίου πέρασε στο ταμπλό της Under 19.

Από το Σάββατο 20 έως την Κυριακή 28 Μαΐου το Durban της Νότιας Αφρικής διοργανώνει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων. Δύο εκπροσώπους έχει η Ελλάδα, ο Γκιώνης περνά τον 1ο γύρο και αποκλείεται στους «64» από τον μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλητή Φαν Ζεντόνγκ με 4-1 σετ, η Τόλιου χάνει δύσκολα στον 1ο γύρο με 4-2 σετ από τη Λι Γιου Τζουν από την Ταϊπέι. Στο κοουτσάρισμα είναι ο Κώστας Βατσακλής.

Από τις 26 έως τις 28/05 τα Τρίκαλα (κλειστό γυμναστήριο Κατσιμήδου) φιλοξενούν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα παμπαίδων-παγκορασίδων και μίνι παμπαίδων-μίνι παγκορασίδων. Στο Πανελλήνιο Κ11, που διεξάγεται πρώτη φορά, αναδεικνύονται πρωταθλητές ο Γιώργος Κούβελας στα αγόρια και η Ελπίδα Τασιού τα κορίτσια. Ο αθλητής του ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης κάμπτει στον τελικό τον Μάριο Σερίδη από τις Σάρισες Φλώρινας με 3-0 σετ. Η αθλήτρια από τον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος ξεπερνά στον τελικό με 3-0 σετ τη Μιχαέλα Λαγκουβάρδου από το Πέρα Θεσσαλονίκης.

Στο ομαδικό Κ13 κατακτούν τον τίτλο ο ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης στους παμπαίδες και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης στις παγκορασίδες. Το αθηναϊκό σωματείο νικά στον τελικό με 3-0 την Παγώνα Πάτρας και χαίρεται τον πρώτο του πανελλήνιο τίτλο στη μικρή ιστορία του. Αγωνίζεται με τους Δημήτρη Γεωργαλλίδη, Απόστολο Βατσακλή και Γιώργο Κούβελα. Προπονήτρια είναι η Λουκία Γιανναδάκη. Η ΧΑΝΘ κάνει το back to back στην κατηγορία και στο καθοριστικό παιχνίδι επικρατεί με 3-1 του ΑΣΕΑ Καβάλας. Ο κόουτς Λευτέρης Τσόκανος βασίζεται στη Χριστίνα Τζενίδη και τη Φωτεινή-Κατερίνα Παπαλέξη.

Στα ατομικά μετατρέπονται σε κεντρικά πρόσωπα η Χριστίνα Τζενίδη και ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης. Η αθλήτρια της ΧΑΝΘ παίρνει και τα τρία χρυσά μετάλλια. Στο απλό νικά στον τελικό με 3-1 σετ τη συμπαίκτριά της Άννα-Φανουρία Μήτκα. Οι δυο τους είναι πρωταθλήτριες Ελλάδας στο διπλό παγκορασίδων, ενώ η Τζενίδη κυριαρχεί και στο διπλό μικτό με τον Γιάννη Κιοσελόγλου. Ο αθλητής της Φιλίας Ορεστιάδας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο απλό επικρατώντας στον τελικό με 3-1 σετ του Γιάννη Κιοσελόγλου από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου. Μαζί τα δύο παιδιά πρωτεύουν στο διπλό.

Η άνοιξη φεύγει με πολύ δυσάρεστο νέο, καθώς στις 30/05 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής και διακεκριμένος αθλητής του Παναθηναϊκού και της ΧΑΝ Αθηνών Γιάννης Μακρής. Ως αθλητής έχει πανελλήνιες διακρίσεις και συμμετοχές με το εθνόσημο, ως προπονητής φτάνει μέχρι και τον πάγκο της εθνικής γυναικών, περνά και από τις μικρές εθνικές ομάδες και γενικά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση από όποια θέση κι αν κατέχει.

ΙΟΥΝΙΟΣ:

Δυνατό το ξεκίνημα στο καλοκαίρι, καθώς η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά κατακτά την 1η θέση στην κλάση 1 των γυναικών σε αμαξίδιο στο Al-Watani Para Championships 2023, που διεξάγεται 01 με 03/06 στο Αμμάν της Ιορδανίας. Δίπλα της σε ένα ακόμα ταξίδι η ομοσπονδιακή προπονήτρια Ελευθερία Νταουντάκη.

Στις 04/06 ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται Κυπελλούχος Ελλάδας ανδρών 2023. Στον τελικό στο ΣΕΦ επιβάλλεται του Παναθηναϊκού με 3-0 και κλείνει τη σεζόν με ιστορικό τρεμπλ (μοναδικό γενικά στο άθλημα) μετά το πρωτάθλημα Ελλάδας και το Europe Trophy. Ο Χριστοφοράκης στηρίζεται στον Τόμισλαβ Πουκάρ, τον Ζοάο Μοντέιρο, τον Γιώργο Σταματούρο, στον προημιτελικό γύρο χρησιμοποιεί ακόμα τον Τάσο Ρηνιώτη και τον Σωκράτη Γιαννούτσο. Την 3η θέση παίρνει ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Στο καθοριστικό ματς καταβάλλει τον Άρη Νικαίας με 3-1. Δεν γίνεται η αντίστοιχη διοργάνωση στις γυναίκες.

Στις 09/06 ο Γιάννης Σγουρόπουλος κατακτά με την Ενεμπόν το πρωτάθλημα Γαλλίας. Στις 10/06 πανηγυρίζει 4ο τίτλο με την Μπογκόρια στην Πολωνία ο Παναγιώτης Γκιώνης και μία μέρα μετά παίρνει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας με τη φανέλα της Κόμφορτ η Ιωάννα Γερασιμάτου. Επίσης, από τους Έλληνες «ξενιτεμένους» χαίρονται το πρωτάθλημα σε επαγγελματικές λίγκες η Μαλαματένια Παπαδημητρίου με τη Λιντς AG Φρόσμπεργκ στην Αυστρία και ο Τάσος Ρηνιώτης με την Πριέγκο στην Ισπανία.

Στο 5νθήμερο 14 με 18/06 πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας το 1ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι Γιάννης Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνος Αλεξούδης, Δημήτρης Γεωργαλλίδης, Χριστίνα Τζενίδη, Άννα-Φανουρία Μήτκα, και Δέσποινα Δημητρίου. Στο ομαδικό η Ελλάδα αποκλείεται σε ισοβαθμία από το επίπεδο Α, συνεχίζει στο επίπεδο Β και παίρνει τη 18η θέση. Μικτές οι ομάδες και αγωνίζονται και τα έξι παιδιά. Στα ατομικά ο Κιοσελόγλου έρχεται 1ος στο επίπεδο Β του απλού αγοριών, η Τζενίδη 2η στο επίπεδο Β του απλού κοριτσιών, ενώ μαζί πλασάρονται στις θέσεις 9-16 του διπλού μικτού. Δύο σωματειακοί προπονητές είναι υπεύθυνοι της ελληνικής αποστολής, ο Λευτέρης Τσόκανος από τη ΧΑΝΘ και ο Τάκης Τσαρσιταλίδης από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου.

Στο διάστημα 21/06 μέχρι 02/07 διεξάγεται στη Hutnik Arena της Κρακοβίας το τουρνουά της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τους 3ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Από την Ελλάδα μετέχουν στο απλό οι δύο πρώτοι της παγκόσμιας κατάταξης Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Κατερίνα Τόλιου και Ελισάβετ Τέρπου. Κοουτσάρουν οι δύο ομοσπονδιακοί προπονητές, ο Κώστας Βατσακλής των ανδρών και ο Γιώργος Καρύτσας των γυναικών. Ο Γκιώνης και η Τόλιου σημειώνουν νίκη στο ταμπλό και αποκλείονται στους «32» από κορυφαίους Ευρωπαίους. Με 4-2 σετ από τον Γάλλο Αλέξις Λεμπρούν και με 4-0 από την Αυστριακή Σοφία Πολκάνοβα αντίστοιχα. Στον 1ο γύρο μένουν Σγουρόπουλος κα Τέρπου.

Στις 22/06 η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά κατακτά νέα πρωτιά σε διεθνές τουρνουά. Επικρατεί στην Οστράβα στην κατηγορία 1-2 του τσέχικου όπεν Α.Με.Α.. Στην τεχνική καθοδήγηση έχει ξανά την Ελευθερία Νταουντάκη.

Στις 25/06 ολοκληρώνεται στη Λίμα το WTT Youth Star Contender του Περού με την Παπαδημητρίου να έχει θετικό αποτέλεσμα στο διπλό μικτό Under 19. Κατακτά την 3η θέση με συμπαίκτη τον Σλοβάκο Σάμουελ Άρπας. Επίσης, στο διπλό νεανίδων συνεργάζεται με την Τζούλια Λεάλ από την Πορτογαλία και πλασάρονται στις θέσεις 5-8.

ΙΟΥΛΙΟΣ:

Ακολουθεί στη Λατινική Αμερική για την ίδια αθλήτρια το Youth Contender της Βραζιλίας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στη 01/07 κατατάσσεται στις θέσεις 9-16 του απλού κοριτσιών U19 κι αφού έχει περάσει από το προκριματικό γκρουπ. Επίσης στην 16άδα αποκλείεται στο διπλό μικτό με συμπαίκτη τον Βραζιλιάνο Τζουν Σιμ. Ο Ανέστης Καριοφυλλίδης είναι στην τεχνική καθοδήγηση σε Περού και Βραζιλία.

Στις 02/07 και μετά από πέντε μέρες έντονης δράσης κλείνει πανηγυρικά στο γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» της Ορεστιάδας το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων.

Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι έφηβοι Αλέξανδρος Μαδέσης, Στάθης Μανωλόπουλος, Διονύσης Τιμαμόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξόπουλος (αποτελούν και την ομάδα), Γιάννης Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Μηλικούδης, οι νεάνιδες Χρυσή Φωτιάδου, Λεμονιά Γκαϊντατζή, Στέλλα Τζαρίδου, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη (4άδα και στο ομαδικό), Κατερίνα Αλεξούδη, Δήμητρα Πετσίβα, οι παίδες Γιάννη Κούτρα, Γιώργος Κοσμάς, Κωνσταντίνος Φάκαρος, Πέτρος Λιώτσης (ομάδα), Γιάννης Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνος Αλεξούδης και οι κορασίδες Μαύρα Κοντοπούλου, Βασιλική Μπουλά, Άλκηστις Κασίμη, Στέλλα Μαυροματάκη (αποτελούν και την ομάδα), Άντζελα Νούρε και Χριστίνα Τζενίδη. Στους πάγκους είναι οι σωματειακοί προπονητές Χρήστος Βατσακλής του ΑΟ Πεύκης, Γιάννης Σταύρου του ΑΣΕΑ Καβάλας, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος του ΑΣΦΕΑ Ιωαννίνων και Δημήτρης Παπαδημητρίου του ΑΟ Ταταύλα αντίστοιχα. Τα γαλανόλευκα χρώματα φτάνουν σε τρία μετάλλια. Ασημένιο στο ομαδικό εφήβων, χάλκινο στο ομαδικό παίδων και χάλκινο στο διπλό μικτό Κ15 με τον Κοσμά και την Κοντοπούλου. Στο ομαδικό επίσης, οι κορασίδες παίρνουν την 5η θέση και οι νεάνιδες την 6η.

Αρχές Ιουλίου η Ελισάβετ Τέρπου μετέχει με wild card στο WTT Star Contender της Σλοβενίας, στη Λιουμπλιάνα. Αποκλείεται στον 1ο προκριματικό γύρο του απλού γυναικών από τη δυνατή Γαλλίδα Σαρλότ Λουτζ, αλλά έχει τη χαρά και την τιμή της συμμετοχής σε όπεν της υψηλότερης βαθμίδας των Contender.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για άτομα με αναπηρίες γίνεται στο ΣΕΦ και για πρώτη φορά διαρκεί τρεις ημέρες (07-09/07). Η συνεργασία της διοργανώτριας Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες με την αρωγό Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης φέρνει νέο επιτυχημένο αποτέλεσμα. Μετέχουν πάνω από 60 αθλητές και πολυνίκης σύλλογος αναδεικνύεται άλλη μια χρονιά ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.) με 10 χρυσά μετάλλια.

Από την Παρασκευή 14 μέχρι την Κυριακή 23/07 το Γκλίβιτσε της Πολωνίας φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων. Η Ελλάδα μετέχει με πλήρεις ομάδες και τις συγκροτούν οι έφηβοι Αλέξανδρος Μαδέσης, Στάθης Μανωλόπουλος, Διονύσης Τιμαμόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, οι νεάνιδες Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Χρυσή Φωτιάδου, Λεμονιά Γκαϊντατζή, Στέλλα Τζαρίδου, οι παίδες Γιάννη Κούτρα, Γιώργος Κοσμάς, Κωνσταντίνος Φάκαρος, οι κορασίδες Μαύρα Κοντοπούλου, Βασιλική Μπουλά, Άλκηστις Κασίμη και οι προπονητές Γιώργος Καρύτσας (υπεύθυνος για τις νεάνιδες), Χρήστος Βατσακλής (στους εφήβους), Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (στους παίδες) και Δημήτρης Παπαδημητρίου (στις κορασίδες).

Η εθνική παίδων κατακτά τη 17η θέση και πανηγυρίζει την άνοδο στην Α κατηγορία της Ευρώπης. Στο καθοριστικό τελευταίο ματς οι Κούτρα, Κοσμάς νικούν το Βέλγιο με 3-0. Η εθνική νεανίδων φτάνει σε ανάλογο ματς για την προαγωγή, αλλά με ήττα 3-1 από τη Λιθουανία αρκείται στη 18η θέση και μένει στη Β κατηγορία. Οι έφηβοι και οι κορασίδες κατατάσσονται στις θέσεις 21-22. Στα ατομικά το πλέον αξιοσημείωτο αποτέλεσμα έρχεται από δύο κορίτσια. Η Παπαδημητρίου στο απλό νεανίδων και η Κοντοπούλου στο απλό κορασίδων φτάνουν στον γύρο των «32» με σπουδαίες νίκες απέναντι σε αθλήτριες της πρώτης 15άδας των φαβορί. Η δεύτερη μάλιστα, αρχίζει την πορεία της χωρίς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Στις θέσεις 17-32 εξάλλου, πλασάρονται επτά ελληνικά ζευγάρια στα διπλά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

Ένα από τα καθιερωμένα προπονητικά καμπ επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, αυτό της Ουγγαρίας, έχει και φέτος ελληνική συμμετοχή. Γίνεται στην πόλη Kiskunfélegyháza από τις 4 μέχρι τις 11 Αυγούστου, αφορά σε παιδιά έως 12 ετών και παίρνουν μέρος ο 12χρονος Γιώργος Σασσάνης και ο 11χρονος Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης. Δοκιμάζουν χρήσιμη εμπειρία και αφήνουν σημάδια του ταλέντου τους. Μαζί τους είναι ο υπεύθυνος προπονητής τους στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ταύρου Άρης Τσακίρογλου.

Διπλή αποστολή στην Αλσατία της Γαλλίας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης. Δηλώνει συμμετοχή για δεύτερη σερί χρονιά στο Euro Mini Champs U13, το πανευρωπαϊκού χαρακτήρα ετήσιο event παμπαίδων-παγκορασίδων, αλλά πριν από αυτό μετέχει σε προπονητικό αναπτυξιακό καμπ επιλέκτων από τις ίδιες ηλικίες, που πραγματοποιεί η γαλλική ομοσπονδία στο Κρεπς, στο Στρασβούργο (19-24/08). Στο 17ο Euro Mini Champs (25-27/08/2023) κατακτά τη 29η θέση ανάμεσα σε 127 αθλητές της κατηγορίας Κ13. Δίνει 15 ματς και μπαίνει στο κυρίως ταμπλό μετά από τέσσερα προκριματικά στάδια. Συνολικά σημειώνει 9 νίκες. Υπεύθυνος προπονητής του και στα δύο events είναι ο Μανώλης Αλαρούπι.

Τέλη του μήνα διεξάγεται στην πόλη Παναγκιούριστε το WTT Feeder της Βουλγαρίας. Η Ελλάδα έχει εκπροσώπηση μόνο στις γυναίκες. Η Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα περνάει τη διαδικασία των προκριματικών του απλού και χάνει στον 1ο γύρο. Η Κατερίνα Τόλιου, η Ελισάβετ Τέρπου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου χάνουν στα πρώτα ματς του ταμπλό, όπου ήταν απευθείας και όλες αρκούνται στις θέσεις 33-64.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

Από τις 02 έως τις 06/09 η Αλμπένα της Βουλγαρίας φιλοξενεί το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Τις ελληνικές ομάδες συγκροτούν οι αθλητές Κωνσταντίνος Κωνσταντίνοπουλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Τάσος Ρηνιώτης, Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης, Νίκος Αντωνιάδης, οι αθλήτριες Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Αλίκη Κιούφη, Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα και Ιωάννα Γερασιμάτου, ο περιφερειακός ομοσπονδιακός τεχνικός Σωτήρης Ζήκος (για τους άνδρες) και ο εθνικός ομοσπονδιακός προπονητής των γυναικών Γιώργος Καρύτσας.

Η εθνική μας ομάδα των ανδρών γίνεται πρ