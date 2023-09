Μαρία Σάκκαρη: Άγριο ξέσπασμα στους επικριτές της - «Επιτέλους μπορώ να τους βουλώσω το στόμα»

Τα ξημερώματα της Κυριακής (24/09) η 28χρονη αθλήτρια κατέκτησε τον τίτλο στο Open της Γουαδαλαχάρα, μια και επικράτησε 2-0 σετ της Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ. Αυτό είναι το δεύτερο τρόπαιο στην επαγγελματική της καριέρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη… απάντηση στους επικριτές της, μια και πριν είχε μόλις έναν τίτλο και ήταν στο Top 10.

Σ’ αυτό στάθηκε η Μαρία Σάκκαρη στη συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή του τροπαίου στο Μεξικό. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, πλέον μπορεί να τους… βουλώσει το στόμα, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε για τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα της.

«Ήταν πολύ δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα δύο τελευταία που είμαι παίκτρια του Top 10», ήταν τα πρώτα της λόγια. Και συνέχισε: «Όλοι έλεγαν "είναι Top 10, Top 5, Top 3 και έχει κερδίσει μόνο ένα 250άρι. Επιτέλους μπορώ να τους βουλώσω το στόμα (γέλια). Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα. Δεν θέλω να σταματήσω στους δύο τίτλους. Είμαι απλά χαρούμενη για τον εαυτό μου που μπόρεσα να το ξεπεράσω αυτό και να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να πετύχω μεγάλα πράγματα».

Αναφορικά με τις δυσκολίες που ανέφερε στην τελετή απονομής, απάντησε: «Ήταν δύσκολο, δεν θα το αρνηθώ. Δεν θα αρχίσω να λέω πόσο δύσκολο ήταν τους τελευταίους μήνες, έχω μιλήσει αρκετά. Αποτελεί παρελθόν. Είναι σημαντικό που κατάφερα να επιστρέψω και να βρω τρόπο να είμαι χαρούμενη στο court ξανά. Aυτός ήταν ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή την εβδομάδα και η μεγαλύτερη επιτυχία μου. Είμαι χαρούμενη που βρήκα τον δρόμο αυτή την εβδομάδα και που συνέβη στη Γουαδαλαχάρα».

