US Open: Έξαλλος ο Ζβέρεφ, ζήτησε την αποβολή θεατή που εξυμνούσε τον Χίτλερ!

Ο Γερμανός τενίστας έγινε έξαλλος με έναν θεατή, ο οποίος εξυμνούσε τον Χίτλερ.

Ο θεατής άρχισε να φωνάζει στίχους από τον γερμανικό ύμνο των Ναζί, με τον Ζβέρεφ να ζητάει εκνευρισμένος από τον chair umpire, Τζέιμς Κιόθαβονγκ, την αποβολή του από το γήπεδο.

Someone's daddy...and probably boss got kicked out of Arthur Ashe for yelling Hitler phrases to Zverev from some of the good seats during the #USOpen ? pic.twitter.com/7iWkND3wuG