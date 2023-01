Australian Open: Εκτός συνέχειας και η Καρολίν Γκαρσία (video)

Η Γαλλίδα τενίστρια, Νο 4 στον κόσμο, ηττήθηκε στους «8» του τουρνουά της Μελούρνης από την Πολωνίδα, Μάγκντα Λινέτ (Νο 45 στην παγκόσμια κατάταξη) 7-6 (7/3) και 6-4.

Με εξαίρεση κάποια διαστήματα στο πρώτο σετ, η Γκαρσιά εμφανίστηκε αγνώριστη, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και είδε την αντίπαλό της να «σπάει» συχνά το σερβίς της, με φυσική συνέπεια να αποκλειστεί από το τουρνουά της Μελβούρνης.

Η Λινέτ θα παίξει τώρα κόντρα στην Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα για μια θέση στα ημιτελικά του Australian Open.

