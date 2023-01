Australian Open: Εξαιρετικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ιδανική πρεμιέρα και πρόκριση (videos)

Το ρόλο του φαβορί στην πρώτη «μάχη» στο Australian Open επιβεβαίωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας (16/01) επιβλήθηκε 3-0 σετ, 6-3, 6-4, 7-6(6), του Γάλλου τενίστα. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στη Μελβούρνη.

Ο 24χρονος τενίστας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα πρώτα δύο σετ, τα οποία κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση. Όμως, στο τρίτο, ο Κουεντίν Αλίς προσπάθησε να αντιδράσει και να δείξει «σφυγμό» προκαλώντας προβλήματα στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ωστόσο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, οδήγησε το τρίτο σετ σε tie break. Εκεί ο Γάλλος μπήκε δυναμικά, πήρε προβάδισμα 3-0, όμως, ο Έλληνας τενίστας έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

